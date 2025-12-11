Denuncian lenta atención a caso de mujer brutalmente agredida por su esposo en Atlántico

Mientras Lisseth Barrios completa cuatro días luchando por su vida en una Unidad de Cuidados Intensivos, su pareja sentimental, el mismo que la golpeó hasta el cansancio, tanto que por las heridas los médicos tuvieron que extirpar el bazo para salvarle la vida, sigue libre, debido a la lentitud con la que se estaría dando el proceso de atención ante este caso de violencia intrafamiliar.

La alerta la encendió la diputada Alejandra Moreno, quien denunció que solo tres días después de presentarse este agresión, el caso tuvo una asignación de fiscal, pues previo a esto hubo un “paseo institucional” entre Comisarías de Familia, Policía Púrpura e ICBF para asumir la atención del caso y atender, además, a las dos hijas de Lisseth, que tienen 3 y 13 años.

"Este caso refleja una falta de empatía institucional que se traduce en un escenario de violencia. Ninguna entidad está asumiendo la protección de la familia de la víctima ni de las hijas. Es inentendible que tres días después aún no había sido asignado un fiscal asignado para el caso, por lo que no ha sido generada una orden de captura para este agresor que casi acaba con la vida de Lisseth a golpes", manifestó la diputada.

Según denuncia la diputada del Atlántico Alejandra Moreno Astwood, el Hospital de Baranoa no activó la ruta de atención de víctima de violencia basada en género, una vez recibió a Lisseth, a pesar de que esta reportó que su pareja era quien la había golpeado. La mujer, por la gravedad de sus heridas, fue trasladada a la Clínica Reina Catalina, donde los médicos, a pesar de tener el reporte de violencia intrafamiliar en la epicrisis, tampoco procedieron a contactar a las autoridades.



"Solo fue un día después que la Comisaría de Familia de Baranoa conoció los hechos por la denuncia realizada por un tercero. Sin embargo, no se activó una atención concreta, pues los denunciantes terminaron en un paseo institucional que involucró a la Policía Púrpura y al ICBF. Al respecto, la única respuesta que recibieron fue el traslado de una de las dos hijas de la pareja a donde la familia materna, mientras que una menor sigue con el agresor", explicó.

Por lo pronto, se espera que el caso sea tipificado como tentativa de feminicidio y que se avance rápidamente en las diligencias judiciales, teniendo en cuenta que la próxima semana inicia el periodo de vacancia judicial.