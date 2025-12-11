En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Entrevista Álvaro Uribe
María Corina Machado
Caribe
Donald Trump
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Denuncian lenta atención a caso de mujer brutalmente agredida por su esposo en Atlántico

Denuncian lenta atención a caso de mujer brutalmente agredida por su esposo en Atlántico

La mujer se encuentra en UCI, con varios problemas de salud a raíz de la fuerza de los golpes que recibió. Aún el proceso no ha entrado en etapa de judicialización.

Publicidad

Publicidad

Publicidad