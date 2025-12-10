¿María Corina Machado se queda en Oslo o volverá a Venezuela? Esto dice su asesor

La llegada de María Corina Machado a Oslo, Noruega, tras meses de clandestinidad en Venezuela, no solo marcó un hito político sino que abrió un interrogante clave: ¿regresará al país o permanecerá en el exterior? Su asesor y hombre de confianza, Carlos Blanco, detalló en Recap Blu las implicaciones de este viaje y el futuro inmediato de la líder opositora.

Vale recordar que la dirigente no pudo recibir personalmente el premio Nobel de la Paz, entregado simbólicamente por su labor y liderazgo opositor, pero cumplió con la promesa de llegar a ese país. Para su equipo, esta presencia física en Noruega —y el hecho de haber burlado nuevamente la vigilancia chavista— confirma el “compromiso inquebrantable” de Machado.

Aunque algunos medios, como The Wall Street Journal, han señalado que la salida de Venezuela ocurrió por vía marítima hacia Curazao, Blanco evitó ofrecer detalles. Por razones de seguridad, aseguró, esa información no puede ser divulgada mientras el contexto represivo en Venezuela continúe.



¿Machado regresará a Venezuela?

La pregunta central no se hizo esperar: ¿Tras recibir el premio, María Corina Machado regresará a Venezuela? De acuerdo con su asesor, la respuesta es un “sí” categórico.

María Corina Machado y seguidores en Noruega // Fotos: AFP

Blanco explicó que la salida del país no debe interpretarse como un exilio, sino como un movimiento estratégico para reforzar la lucha interna. Recordó que Machado ha permanecido en la clandestinidad desde julio del año pasado para sostener un proceso organizativo que, según él, tiene hoy a “una proporción muy significativa del pueblo venezolano” lista para reclamar el poder obtenido en las elecciones del 28 de julio.



“Su compromiso fundamental está dentro de Venezuela”, afirmó. El asesor aseguró que la líder regresará y utilizará su prestigio internacional —ahora potenciado por el reconocimiento del Nobel— para fortalecer la causa democrática. Viajes como el de Oslo, enfatizó, no son una salida de la lucha, sino una herramienta para impulsarla.



El mensaje al régimen de Maduro

Para Blanco, que Machado lograra salir de Venezuela y llegar a Oslo representa un duro golpe político para el régimen.

“Los pueblos aprenden a través de sus caídas”, dijo al reflexionar sobre los avances, retrocesos y zigzags que han marcado los últimos 25 años de autoritarismo.