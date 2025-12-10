En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Temblor
María Corina Machado
Salario mínimo
Donald Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Hija de María Corina Machado confirma que "en unas horas" la Premio Nobel llegará a Oslo

Hija de María Corina Machado confirma que "en unas horas" la Premio Nobel llegará a Oslo

Al mismo tiempo señaló que mientras espera ese momento para abrazarla y besarla después de dos años, piensa "en las otras hijas e hijos que hoy no podrán ver a sus madres".

Hija-Maria-Corina-AFP.png
Hija de María Corima Machado, Ana Corina Sosa
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 10 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad