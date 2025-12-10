"Libertad, libertad": así fue el encuentro de María Corina Machado con seguidores en Oslo

Emociones a flote en el conmovedor encuentro de la opositora venezolana María Corina Machado con sus seguidores a las afueras del Grand Hotel en Oslo, Noruega, a donde llegaron a mostrarle apoyo por el premio Nobel de la Paz y su lucha por los derechos humanos en contra del régimen de Nicolás Maduro.



El encuentro de María Corina Machado con seguidores en Oslo

Imágenes y videos llenos de sentimiento dejó el encuentro de Machado con todas las personas que expresaron su apoyo en su lucha. Las lágrimas en los ojos de la opositora venezolana fueron la muestra del cariño que ha causado su lucha en los últimos meses.

Primero, salió el balcón a darle las gracias a todas las personas que salieron a acompañarla, acompañada del himno de Venezuela rodeada por cámaras de todo tipo y quienes desde abajo le gritaban que “no se rindiera en esa lucha”.

María Corina Machado desde balcón en Noruega // Foto: AFP

Luego bajó y personalmente los saludó. Abrazos, lágrimas y hasta besos hicieron parte de este momento entre la opositora y sus seguidores, mientras algunos acompañados de banderas de Brasil, Colombia, España y otros países le expresaban palabras de cariño.

Mientras que algunas personas aprovecharon para abrazarla y en ningún momento se negó a hacerlo, incluso, a una ella personalmente le agradeció el cariño y apoyo en ese momento al estar a su lado en Oslo, Noruega.

María Corina Machado y seguidores en Noruega // Fotos: AFP

Una espera de 11 meses

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, que vive en la clandestinidad en su país, hizo este jueves su primera aparición pública en 11 meses en Oslo ante un centenar de seguidores, constató una periodista de AFP.



Tras un viaje secreto, Machado, de 58 años, llegó tarde para asistir a la ceremonia para otorgarle el premio Nobel de la Paz, recibido por su hija Ana Corina Sosa. Salió a saludar después de las 02H00 (01H00 GMT), recibiendo una ovación y el canto del himno nacional de Venezuela.

Machado bajó a saludar a los seguidores en la calle que la recibieron como estrella de rock que gritaban "¡Libertad!", "¡valiente!" y le pedían: "¡María ayúdanos a volver!", rompiendo la calma del centro en la apacible capital noruega.

La líder opositora no quiso responder preguntas al acercarse a la gente, donde se mezclaron periodistas y figuras políticas en el exilio como Leopoldo López, Lilian Tintori y Antonio Ledezma, todos radicados en España.

María Corina Machado y seguidores en Noruega // Foto: AFP