Reapareció María Corina Machado: Recap - programa completo del 10 de diciembre de 2025

Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este miércoles, 10 de diciembre:
- La líder opositora venezolana María Corina Machado reapareció ante el público desde el balcón del Grand Hotel de Oslo tras llegar a la capital noruega para recibir el Premio Nobel de la Paz.
- Carlos Blanco, asesor de María Corina Machado, habló sobre lo que se viene para la opositora y aclaró si regresará a Venezuela.
- El presidente Gustavo Petro le respondió a su homologo Donald Trump quien aseguró que él será el siguiente objetivo después de Venezuela.
- El INS registra 453 personas lesionadas por pólvora, un aumento del 8,6 % frente al año pasado. El 34,2 %.