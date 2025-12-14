En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Copa BetPlay
Zulma Guzmán
María Corina Machado

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Salen a la luz las identidades de las víctimas de accidente de bus escolar en Antioquia

Salen a la luz las identidades de las víctimas de accidente de bus escolar en Antioquia

El grave accidente de un bus que transportaba estudiantes en Antioquia ya deja un saldo preliminar de al menos 17 personas muertas y 20 más heridas.

Salen a la luz las identidades de las víctimas de accidente de bus escolar en Antioquia
Salen a la luz las identidades de las víctimas de accidente de bus escolar en Antioquia
Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad