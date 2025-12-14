Salen a la luz las identidades de las víctimas de accidente de bus escolar en Antioquia

Una grave tragedia vial se registró en la madrugada de este domingo 14 de diciembre de 2025 en el kilómetro 12 de la vía Caucasia–Medellín, donde un bus de turismo que transportaba estudiantes de grado 11 del Liceo Antioqueño de Bello sufrió un accidente, dejando como saldo varios jóvenes fallecidos y múltiples personas lesionadas.

De acuerdo con la información preliminar, el vehículo había salido desde Tolú, Sucre, con destino a Medellín, y trasladaba a estudiantes de esta institución educativa ubicada en el municipio de Bello, en el área metropolitana del Valle de Aburrá. Los jóvenes regresaban de un viaje a la costa Caribe, en un viaje por su graduación.

En diálogo con Blu Radio, el secretario de Educación de Bello, Edgar Callejas, confirmó que las autoridades se encuentran atendiendo la emergencia de manera articulada.

“Hemos estado articulados con el sector salud, los hospitales, la Policía y todas las entidades competentes. Hasta el momento se tiene un reporte de 17 personas fallecidas; sin embargo, esta cifra no es oficial, ya que aún hay personas reportadas como desaparecidas”, señaló el funcionario.



Según el reporte de las autoridades y organismos de socorro, algunas personas lesionadas fueron ingresadas al hospital San Vicente de Paúl del municipio de Remedios, entre ellas cuatro adultos y 12 adolescentes, quienes se movilizaban en un bus de la empresa de turismo Senior Pro.

Las personas fueron identificadas como:



David Rua Vallejo, 18 años

18 años Jamilton Isaac Piedrahíta, 27 años

27 años Nicolás Ochoa Vahos , 18 años

, 18 años Juliana Álvarez Correa, 18 años

18 años Nicolás Galeano Ramírez, 16 años

16 años Miguel Ángel Román, 17 años

17 años Erik Cañaveral Ospina, 17 años

17 años Valerie Luciana Díaz Mazo, 16 años

16 años Jerónimo Hurtado Vélez, 16 años

16 años Miguel Ángel Carvajal, 17 años

17 años Jimena Londoño Sánchez, 16 años

16 años Katherine Mira Zapata, 16 años

16 años María Sofía Posso Gómez, 17 años

17 años Miguel Ángel Forero, 17 años

17 años Santiago Galeano Quintero, 16 años

16 años Samuel Marín Agudelo, 16 años

Entre tanto, otras tres personas fueron trasladadas al hospital del municipio de Segovia. Se trata de:



Hernán Montalvo (mayor de edad)

(mayor de edad) Ana Isabel Pulgarín (adolescente)

(adolescente) Caro Juliana Patiño (adolescente)

La hipótesis preliminar del accidente apunta a un posible microsueño del conductor, quien falleció en el lugar de los hechos. No obstante, las causas exactas del siniestro continúan siendo materia de investigación por parte de los organismos competentes.