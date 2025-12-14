Las plataformas digitales impulsan la música: 14 de diciembre de 2025 - Blu 4.0 programa completo

Este domingo 14 de diciembre, Blu 4.0 propone una conversación amplia sobre tecnología, cultura, consumo digital e innovación, con historias que conectan identidad, plataformas y futuro.



Gastronomía, memoria y tecnología: el chef Rey Guerrero presenta Sabores de resistencia, libro ganador en los Gourmand Awards 2025, donde la cocina del Pacífico se convierte en relato de memoria afro, resistencia e identidad, amplificado hoy por redes, podcasts y formatos digitales.

Reinventarse a los 40: Carlos Zapata, conocido como DJ Doc , cuenta cómo pasó de la medicina veterinaria a la música, usando redes sociales y plataformas digitales para construir una segunda carrera y conectar con nuevas audiencias.

¿Cómo se elige un celular hoy?: Juan Maldonado, gerente de Comunicaciones de Oppo Colombia, analiza qué pesa más en la compra de un smartphone —desempeño, cámara, batería o identidad— a partir del lanzamiento del OPPO Reno 14F Edición Limitada Lado Oscuro, inspirado en Star Wars.

Fraudes digitales en diciembre: Santiago Montoya, CEO de AUCO AI, explica cómo detectar documentos falsos en segundos y cómo la inteligencia artificial es usada tanto para estafar como para prevenir engaños.

Innovación colombiana que cruza fronteras: el periodista Juan Carlos Yepes conversa con Mauricio Agudelo, CEO de Bialtec, empresa de biotecnología nacida en Medellín que hoy opera también en Países Bajos.

Además, el programa aborda la investigación de la Unión Europea contra Google por IA y la integración de herramientas de Adobe dentro de ChatGPT. Un recorrido por el impacto real de la tecnología en la vida cotidiana.

