Piden renuncia del presidente del Senado Iván Name por escándalo de la UNGRD

El representante a la Cámara por Santander Cristian Avendaño pidió que el presidente del Senado de la República se retire de su cargo hasta que se esclarezca su posible participación en el escándalo de coimas de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastres.

Así las cosas, Avendaño pidió que el senador Iván Name deje la presidencia del Senado hasta que las autoridades aclaren si recibió o no dineros de coimas y con qué objetivo de parte de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo Nacional, además de eso Avendaño le pidió al Partido Verde que haga una investigación desde el Comité de Ética, en contra de Name.

“Sobre las declaraciones de Sneyder Pinilla la cuota del Clan Aguilar que trabajaba hasta hace muy poco en el gobierno de Gustavo Petro hay que decir varias cosas, la primera es que el presidente del Congreso Iván Name debe separarse de su cargo hasta tanto la Corte Suprema de Justicia no adelante la investigación competente y establezca su responsabilidad”, dijo el representante a la Cámara Cristian Avendaño.

Por su parte Iván Name, explicó a través de un comunicado de prensa que las acusaciones en su contra sobre haber recibido 3.000 millones de pesos no son ciertas y se puso a disposición de las autoridades competentes.

“Le hemos exigido al comité de ética del partido Alianza Verde que abra una investigación en contra de estos dos miembros del partido: Iván Name y Sandra Ortiz para establecer su responsabilidad en el escándalo de la UNGRD puesto que desde el minuto cero hemos venido solicitándole al partido Alianza Verde que nos declaremos en independencia desde el minuto cero de este gobierno, desde que iniciaron, por una razón fundamental y es que no hacemos parte de ese proyecto político, es un proyecto político diferente”, agregó Avendaño.