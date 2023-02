Puja por la Cdmb: Contraloría Santander se defiende de críticas por suspender a alcaldesa de Suratá

Hay una fuerte polémica en Santander por cuenta de los hechos que se están suscitando en medio del proceso para elegir a la nueva junta directiva de la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb.

En las últimas horas los cuestionamientos han caído sobre la contralora encargada de Santander, Blanca Luz Clavijo, porque solicitó a la Gobernación de este departamento que suspendiera a la alcaldesa del municipio de Suratá, Ana Francisca Coronado, dos días antes de que se realizara la reunión entre alcaldes para elegir a los nuevos delegados de la Cdmb.

Según la resolución 3173 del 22 de febrero de 2023, emitida por la Gobernación de Santander, la Contraloría Departamental les solicitó suspender a la alcaldesa y designar uno nuevo.

“Designar provisionalmente como alcalde encargado del municipio de Suratá al señor Javier Alonso Villamizar Suárez, secretario de Salud Departamental, mientras se lleva a cabo el procedimiento establecido en el artículo 106 de la Ley 136 de 1994”, dice la resolución.

Esta es la resolución:

Desde la Asamblea de Santander, el diputado Ferley Sierra denunció que la alcaldesa de Suratá fue suspendida de su cargo por no acceder a presuntas presiones que estarían haciendo desde la Gobernación para acordar los votos en la próxima elección de la junta directiva de la corporación ambiental.

“Básicamente es para sacar del camino a los que no son de la línea de Aguilar, de Fredy Anaya y de Jaime Durán, que son quienes en gran medida manejan gran parte del poder en el departamento de Santander y están haciendo efectivo ese uso del poder que tienen para sacar del camino a quienes no siguen sus disposiciones. Cómo es posible que a dos días de la elección en la CDMB se suspenda a una alcaldesa que no es afín a ellos y al alcalde de Vetas, que tampoco es afín de ellos, lo tienen contra las cuerdas, también la Contraloría”, dijo el diputado.

La alcaldesa de Suratá, Ana Coronado, también denunció presuntas presiones.

“Como no accedí a las pretensiones del gobernador me suspendieron de manera irregular, abusando del poder y vulnerando todos mis derechos. Me sacan del juego vetándome del voto que me corresponde como alcaldesa para elegir a los representantes del consejo directivo de la CDMB”, dijo la mandataria a varios medios de comunicación.

Frente a estos señalamientos, la contralora encargada de Santander, Blanca Luz Clavijo, respondió.

“La medida provisional de que fue sujeta la alcaldesa de Suratá, Ana Francisca Coronado, se adoptó hace ocho días, la cual se sustentó en el trámite de un proceso de responsabilidad fiscal adelantado contra la funcionaria, el análisis de una denuncia ciudadana, del material probatorio y no obedece a ninguna circunstancia de otra índole como se ha informado a través de los medios de comunicación”, indicó la contralora.

Frente a la denuncia contra la alcaldesa, la Contraloría dice que los hechos hacen parte de la reserva legal del proceso.

