Unir a Bogotá con Cundinamarca en Región Metropolitana, paradójicamente, divide al Concejo

Luego de debatir durante varias sesiones, el Concejo de Bogotá está próximo a aceptar el proyecto de Acuerdo 462 de 2022, el cual busca el ingreso del Distrito Capital a la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca.

Según los concejales que están a favor del Acuerdo 462 de 2022, este proyecto beneficiará en la reducción de costos en el transporte público los ciudadanos que viven en los municipios de la región, la congestión vehicular y la mitigación al cambio climático. Sin embargo, otros servidores públicos argumentan que la idea de unir Bogotá y Cundinamarca no fue consultada en el Concejo, pero, de igual forma, se pasó por ser una ley constitucional.

En Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, María Mercedes Jaramillo, secretaria Distrital de Planeación, explicó qué es y cuál es el alcance de una Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca.

“Es una instancia que se creó a través de la Constitución Política de Colombia y de una ley para la toma de decisiones sobre asuntos que sus miembros hayan decidido gestionar. El área metropolitana es una asociación exclusivamente de municipios y, en este caso, la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, incluye a los municipios y al mismo departamento. Además, la Nación tiene voz y voto en el Consejo Regional, cosa que no ocurre en las áreas metropolitanas”, explicó.

¿Polémica por unir Bogotá con Cundinamarca?

Cabe recordar resaltar que, la exconcejal y hoy ministra de Ambiente, Susana Muhamad, le pidió a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, retirar del Concejo el proyecto, ya que podría haber riesgo en la relación del Distrito con la Nación.

El concejal Diego Cancino, quien se opone al proyecto, habló de los riesgos de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca.

“El proyecto se debió haber construido participativamente y deliberativamente. Lo único que podemos votar es si nos sumamos o no nos sumamos, no podemos modificar el proyecto porque ya es ley y está a nada de aprobarse. La verdadera discusión es que pasó sin tener en cuenta a la ciudadanía o a las personas que realmente viven el día a día en los municipios o en Bogotá”, ratificó.

Además, Cancino explicó que detrás del proyecto están el exgobernador Jorge Rey y el actual gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, quienes, según el concejal, han tenido antecedentes en la máxima concentración de volteo de tierras de la historia de Colombia.

“La pregunta sobre este proyecto de Región Metropolitana debería ser para qué es y quiénes están detrás de este proyecto, por ejemplo, Jorge rey y Nicolás García, quienes son la máxima concentración de volteo de tierras de la historia de Colombia. Eso lo denunció la misma alcaldesa en Twitter, pero el riesgo es enorme porque los que ganan son los inmobiliarios y, además, los campesinos, los jóvenes, las mujeres y toda esa gente que se está dando esas luchas cotidianas para sobrevivir, son los que van a salir fregados”, ratificó.

Por su parte, María Mercedes Jaramillo, secretaria Distrital de Planeación, explicó que la Región Metropolitana de Bogotá-Cundinamarca no se convertirá en autoridad ambiental como si sucede con las áreas metropolitanas.

“En principio no cambia nada en lo ambiental, la ley no deja que la Región Metropolitana sea autoridad ambiental, cosa que sí les ocurre a las áreas metropolitanas, es decir, que no se ha modificado la jurisdicción y mucho menos recursos y eso hay que dejarlo claro. La CAR seguirá siendo Autoridad Metropolitana en la jurisdicción, pero eso no implica que la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, no pueda gestionar asuntos ambientales, porque entre los restos están: el saneamiento del río Bogotá, el abastecimiento en condiciones sostenibles en agua potable para toda la región y así muchos asuntos más”, recalcó.

