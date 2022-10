Rifirrafe entre alcaldesa de Bogotá y ministra de Ambiente por proyecto de la Región Metropolitana

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le propuso al presidente Gustavo Petro crear una autoridad ambiental única para la Región Metropolitana. Ante la petición, el Gobierno nacional dijo que se debe retirar el proyecto que actualmente cursa en el Concejo.

Mediante un trino, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, también se refirió al tema y publicó una carta en la que pidió que el proyecto sea retirado.

“Para poder avanzar en el análisis a la propuesta hecha por la mandataria es necesario que el proyecto de acuerdo que cursa actualmente en Concejo de Bogotá sea retirado, en tanto que con las disposiciones allí establecidas no es posible el desarrollo de la consulta popular, ni el abordaje de los demás asuntos solicitados por la mandataria de la capital”, señaló.

Por su parte, la alcaldesa Claudia López aseguró en su cuenta de Twitter que el debate seguirá en pie y que se debe respetar el debate en el Concejo de Bogotá.

“Lamento respuesta más de exconcejal que de Ministra. Cuando asumirán que somos gobiernos aliados del cambio? ¿Que tenemos oportunidad histórica y única? Pido al menos respetar deliberación democrática del @ConcejoDeBogota en vez de ejercer saboteos del pasado o abusos en presente”.

Lamento respuesta más de exconcejal que de Ministra. Cuando asumirán que somos gobiernos aliados del cambio? Que tenemos oportunidad histórica y única?

Mientras tanto, el presidente del Concejo de Bogotá, Samir Abisambra, indicó que la administración es quien decide si retira o no el proyecto y que, por ahora, mantendrán su discusión.

“Si no lo retiran, le daremos trámite para que, en primer lugar, la comisión apruebe o no apruebe ingresar a la Región Metropolitana. Una región metropolitana sin Bogotá, pues no es región metropolitana, por eso es tan importante que estemos interconectados y relacionados para eso'', indicó.

Sobre acuerdos con el Gobierno Nacional, Abisambra afirmó que la alcaldesa de la ciudad está en todo su derecho de llevarlos a cabo pero que, mientras tanto, la obligación está en comenzar el debate esta misma semana.