Fuerza Pública capturó 30 personas vinculadas a organizaciones narcoterroristas, según Presidente

En las últimas 24 horas, la Fuerza Pública capturó a 30 personas señaladas de estar vinculadas con organizaciones narcoterroristas, según informó el presidente Abelardo De La Espriella a través de su cuenta en X. De acuerdo con el balance entregado por el mandatario, entre los procedimientos se encuentra la captura de siete presuntos integrantes de la estructura Rodrigo Cadete de las disidencias de las Farc, en La Montañita, Caquetá. En Chita, Boyacá, fueron detenidas otras dos personas señaladas de pertenecer al ELN.

En La Virginia, Risaralda, las autoridades reportaron la captura de 15 presuntos integrantes de la estructura conocida como Los Fantasmas. Estos procedimientos hacen parte de las operaciones adelantadas contra estructuras armadas y organizaciones dedicadas a actividades criminales en diferentes regiones del país.

En Teruel, Huila, tropas del Ejército localizaron y destruyeron un depósito ilegal atribuido a la estructura Ismael Ruiz. En el lugar fueron encontrados 36 granadas artesanales y material explosivo, elementos que, según las autoridades, podrían ser utilizados en acciones violentas contra la Fuerza Pública y la población civil.

En las últimas 24 horas, la Fuerza Pública capturó a 30 personas vinculadas con organizaciones narcoterroristas. Entre ellas, 7 integrantes de la estructura “Rodrigo Cadete” en La Montañita, Caquetá; 2 del ELN en Chita, Boyacá, y 15 de “Los Fantasmas” en La Virginia, Risaralda.… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 29, 2026

Mientras tanto, en Campoalegre, Huila, la Policía reportó la incautación de 149 kilogramos de marihuana, afectando las actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes.



En su mensaje, el presidente también se refirió a dos hechos que dejaron militares muertos durante las últimas horas. De La Espriella lamentó el asesinato del soldado profesional Andrés Urbano Hoyos, ocurrido en Sevilla, Valle del Cauca, y confirmó además la muerte de otro uniformado durante combates en Argelia, Cauca.

El mandatario expresó sus condolencias a las familias de los militares y aseguró que impartió instrucciones para mantener la ofensiva contra las estructuras responsables de estos hechos. Los operativos hacen parte de las acciones que adelantan de manera conjunta las Fuerzas Militares y la Policía en diferentes zonas del país contra grupos armados, estructuras dedicadas al narcotráfico y organizaciones vinculadas con otros delitos.