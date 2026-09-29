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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería del Huila, resultados del sorteo hoy martes 29 de septiembre de 2026

Lotería del Huila, resultados del sorteo hoy martes 29 de septiembre de 2026

La Lotería del Huila realiza este martes un nuevo sorteo por un premio mayor de $2.000 millones. Consulte los resultados completos.

Logo oficial de la Lotería del Huila con el isotipo de una figura humana estilizada en verde y amarillo, junto al sello de la Gobernación del Huila sobre un fondo circular claro.
Resultados de la Lotería del Huila: consulte el número ganador del premio mayor y todos los premios secos del sorteo de esta semana.
Foto: Lotería del Huila
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de sept, 2026

La Lotería del Huila realizó este martes 29 de septiembre de 2026 el sorteo 4775. El número ganador del Premio Mayor fue el XXXX, serie XXX. Además de este premio, el sorteo incluyó diferentes premios secos y aproximaciones.

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Resultados de la Lotería del Huila del 29 de septiembre

Estos fueron los principales números y series que dejó el sorteo 4775 de la Lotería del Huila:

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Los jugadores deben revisar la imagen oficial del sorteo 4775 y comprobar que el número y la serie de su billete coincidan con los resultados publicados por la Lotería del Huila.

¿Cómo jugar la Lotería del Huila?

Para participar en los sorteos de la Lotería del Huila, los jugadores pueden adquirir un billete o fracción en los puntos de venta autorizados de PagaTodo.
El proceso consiste en:

  1. Comprar un billete o fracción en un punto de venta autorizado.
  2. Elegir entre los números y series disponibles.
  3. Conservar el documento de juego en buen estado para consultar los resultados y reclamar un eventual premio.

La Lotería del Huila tiene sus orígenes en 1924 y, al igual que otras loterías del país, los recursos que genera están destinados al sector de la salud.

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¿A qué hora juega la Lotería del Huila?

La Lotería del Huila realiza sus sorteos todos los martes a las 11:00 p. m. Durante cada jornada se sortean el Premio Mayor, los premios secos y las aproximaciones correspondientes.

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En caso de obtener un premio, el ganador debe presentar el documento de juego para adelantar el proceso de reclamación. El plazo máximo para cobrar un premio es de un año contado desde la fecha del sorteo. Una vez transcurrido este periodo, opera la prescripción del derecho al cobro.

Por esta razón, es importante conservar el billete y consultar los resultados oficiales después de cada sorteo para verificar si el número y la serie corresponden a alguno de los premios.

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