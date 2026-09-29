Lotería de la Cruz Roja, resultados del sorteo hoy martes 29 de septiembre de 2026

La Lotería de la Cruz Roja realizó este martes 29 de septiembre de 2026 su sorteo número 3173. El número ganador del premio mayor fue el XXXX, de la serie XXX. Los jugadores deben revisar tanto el número como la serie de sus billetes.

La Lotería de la Cruz Roja realiza sus sorteos todos los martes entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m., con transmisión en vivo por Canal Uno. Los resultados también pueden consultarse en el sitio web y las redes sociales oficiales de la lotería.

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Premios secos de la Lotería de la Cruz Roja

Además del premio mayor, el sorteo 3173 entregó premios secos de diferentes valores. Estos fueron los números y series ganadores:

Para confirmar un premio, los jugadores deben comparar el número y la serie de su billete con los resultados oficiales del sorteo 3172.



¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de la Cruz Roja?

Para reclamar un premio se debe presentar el billete o la fracción original, que debe encontrarse en buen estado y sin tachaduras ni enmendaduras. También es necesario presentar la cédula de ciudadanía.

Las aproximaciones al premio mayor pueden cobrarse con vendedores, distribuidores o directamente en las oficinas de la Lotería de la Cruz Roja, ubicadas en la Avenida Carrera 68 No. 68 B-31.

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Los premios secos pueden reclamarse con los distribuidores o en las oficinas de la lotería. En el caso del premio mayor, el cobro debe hacerse directamente ante la Lotería de la Cruz Roja Colombiana.

De acuerdo con el Decreto 2975 de 2004, el plazo máximo para el pago de un premio, contado desde su presentación, es de 30 días.

¿Cuánto descuentan al premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja?

Los premios de la Lotería de la Cruz Roja están sujetos a los descuentos establecidos por la legislación colombiana.

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Para un premio mayor de $7.000 millones, la información de referencia contempla un 17 % de impuesto a ganadores, equivalente a $1.190 millones. Además, se aplica una retención en la fuente del 20 % sobre la base establecida de 48 UVT, de acuerdo con el valor vigente correspondiente.

Con los valores incluidos en la información suministrada, el monto neto estimado después de estos descuentos sería de aproximadamente $4.648 millones.