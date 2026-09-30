Aspersión aérea: Gobierno estudia uso de drones para erradicar cultivos ilícitos

La posibilidad de retomar la aspersión aérea de cultivos ilícitos volvió al debate en el Congreso. Durante una sesión de control político en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, congresistas pusieron sobre la mesa sus preocupaciones por los posibles efectos que tendría el uso de componentes químicos como el glifosato y el glufosinato sobre la salud de las comunidades.

Uno de los principales cuestionamientos vino del representante José Luis Bohórquez, quien se refirió tanto al glifosato como al glufosinato y advirtió sobre los posibles efectos que, según afirmó, podrían tener estas sustancias sobre la salud.

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“La OMS concluyó que el glifosato puede ser generador de cáncer. La Unión Europea en el 2013 se pronunció sobre el glufosinato. Y la Unión Europea dice que esto puede ser más dañino que el glifosato. Y dice que puede ser más dañino, porque este no genera cáncer, ministro. Pero este hace que las mujeres puedan abortar, las embarazadas. Este hace que los fetos se puedan malformar”, aseguró Bohórquez durante su intervención.

El congresista también cuestionó que Putumayo haya sido contemplado para desarrollar el piloto, teniendo en cuenta la presencia de comunidades étnicas y áreas de especial protección ambiental.



La respuesta del ministro de Justicia

Ante los cuestionamientos, el ministro de Justicia, Iván Cancino, aseguró que la respuesta del Gobierno no debe centrarse en determinar cuál de los componentes podría generar un mayor daño.



“El debate es cómo hacerlo sin afectarla, de tal manera que ahí está la primera respuesta. No van a tener ninguna preocupación porque mientras Iván Alfonso Cancino González sea ministro de Justicia y del Derecho y dirija el Consejo de Estupefacientes, va a acatar las disposiciones internacionales, va a acatar la jurisprudencia, va a acatar la ley, pero vamos a dar una lucha frontal contra los grupos armados al margen de la ley que se aprovechan del campesino para el cultivo de sustancias ilícitas”, señaló.

“El ministro (justicia) nos manifestó las garantías de escucharnos y le pareció muy atractivo que los campesinos puedan llegar a ese compromiso. Son 15 días de radicar 40.000 hectáreas de hoja de coca, creo que sería un hito, un hecho muy importante, no únicamente para el… — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 30, 2026

El ministro también respondió a las inquietudes sobre la participación de las comunidades y aseguró que el Gobierno no pretende desconocer procedimientos como la consulta previa cuando esta sea necesaria.

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“Este programa no es para experimentar a ver qué le pasa al ser humano, es para revisar si ese componente químico realmente causa sobre la mata lo que dicen que causa. Y perdóneme que se lo responda, yo no le puedo contestar qué va a pasar con el ser humano, porque es que este programa no está diseñado para ver qué le pasa al ser humano cuando le hagan una aspersión con uno de los componentes. Se trata de cuidarlo, de que no esté presente, de alejarlo y ver qué le causa la mata”, afirmó.

Cancino explicó además que el Gobierno está revisando la tecnología relacionada con la precisión de las operaciones y las condiciones técnicas de las aeronaves de la Policía que podrían ser utilizadas.



Gobierno también evalúa el uso de drones

Sin embargo, la estrategia que estudia el Gobierno no estaría limitada a la aspersión aérea. Cancino reveló durante el debate que también se está evaluando la posibilidad de utilizar drones.

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“El mensaje no ha sido contundente y hoy quiero que sea contundente. El Gobierno no se va a quedar con la aspersión aérea. Hay temas para aspersión manual, incluida la aspersión en el ámbito de diferenciación que lo estamos evaluando con drones”, señaló el ministro.

Cancino aseguró además que el Gobierno verificará cada una de las condiciones exigidas antes de avanzar.

“La resolución 007 es absolutamente clara en establecer en el artículo 5º las condiciones previas al inicio material del piloto en, literales, hasta la h. Cada uno tiene que ser comprobado con precisión. Si eso no se comprueba con precisión, no hay piloto”, concluyó el ministro.

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Mientras tanto, Claudia Carrasquilla, viceministra de Defensa, afirmó que uno de los motivos por los que el Gobierno está estudiando retomar la aspersión aérea, es porque con la manual los integrantes de la fuerza pública están más expuestos a caer en minas antipersonales.

Carrasquilla además aseguró que en Putumayo hay 40.000 hectáreas sembradas de hoja de coca y que el plan piloto contempla la fumigación en 1.000 hectáreas que ya fueron delimitadas, donde no hay cultivos ni personas.