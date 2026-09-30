Colombia, entre los países con mayor llegada de pacientes extranjeros para cirugías estéticas

Colombia se mantiene como uno de los principales destinos internacionales para la realización de procedimientos de cirugía plástica y estética. Según la más reciente encuesta de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, ISAPS, el país ocupa el tercer lugar en el mundo en proporción de pacientes provenientes del extranjero.

El estudio, que recopiló información de cerca de 2.900 cirujanos plásticos en 51 ubicaciones, señala que Colombia registró una mediana de 27,5 % de pacientes internacionales. Esto significa que, de acuerdo con la medición, cerca de uno de cada cuatro pacientes atendidos para procedimientos estéticos en el país provino del exterior. La proporción fue superada por República Dominicana y Túnez.

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Estados Unidos, España y Canadá fueron los países de origen mencionados con mayor frecuencia por los cirujanos colombianos consultados.

En cuanto al número de procedimientos, la encuesta estima que durante 2025 se realizaron en Colombia 459.360 intervenciones estéticas, entre quirúrgicas y no quirúrgicas. De ese total, 331.392 correspondieron a cirugías y 127.968 a procedimientos que no requieren intervención quirúrgica.



La liposucción fue la cirugía estética más realizada en el país, seguida por el levantamiento de senos, el aumento mamario, la cirugía de párpados y la abdominoplastia. Entre los procedimientos no quirúrgicos, la toxina botulínica ocupó el primer lugar, seguida por el ácido hialurónico.

Frente a la medición anterior, el número total de procedimientos reportados en Colombia disminuyó. Sin embargo, ISAPS advierte que la comparación entre los dos periodos debe hacerse con cautela, debido a que la encuesta más reciente incluyó más ubicaciones y nuevos procedimientos dentro de su cuestionario.

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Desde la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva señalaron que la llegada de pacientes extranjeros también implica mayores exigencias en materia de formación profesional, infraestructura y seguridad.

La organización hizo además un llamado a los pacientes nacionales e internacionales para que, antes de someterse a un procedimiento, verifiquen la formación y certificación del cirujano, las condiciones del lugar donde será atendido y conozcan los posibles riesgos, complicaciones, beneficios y alternativas.

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A nivel mundial, ISAPS reportó 35,2 millones de procedimientos estéticos durante 2025, de los cuales 17,9 millones fueron quirúrgicos y 17,3 millones no quirúrgicos.