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Blu Radio  / Nación  / Juzgado de Mocoa concede impugnaciones contra suspensión de aspersión con glufosinato en Putumayo

Juzgado de Mocoa concede impugnaciones contra suspensión de aspersión con glufosinato en Putumayo

Entre los recursos están los del Ministerio de Justicia y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que buscan revertir la suspensión.

Aspersión aérea
Aspersión aérea
Foto: AFP
Por: Javier Segura
|
Actualizado: 1 de oct, 2026

El Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa concedió las impugnaciones contra la sentencia que suspendió el piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio en Putumayo y ordenó enviar el expediente al Tribunal Administrativo del Putumayo, que deberá resolver la segunda instancia.

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La decisión corresponde a la Sentencia No. 003 del 22 de septiembre de 2026, que frenó la ejecución material del piloto autorizado por el Consejo Nacional de Estupefacientes.

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Entre los recursos están los del Ministerio de Justicia y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que buscan revertir la suspensión.

Aspersión aérea
Aspersión aérea
Foto: AFP

El Ministerio sostiene que no existe una amenaza cierta e inminente y que el piloto todavía depende del cumplimiento de requisitos previos. La Agencia plantea que la tutela era improcedente porque las resoluciones que autorizaron el programa podían ser demandadas mediante otros mecanismos judiciales y sostiene que todavía no se habían realizado sobrevuelos ni aspersiones.

También fue concedida la impugnación presentada por la Fundación Tiempo de Cambios para la Transformación, una de las organizaciones vinculadas al proceso.

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El proceso reúne diez acciones de tutela acumuladas. Además, el juzgado incorporó un informe del secretario de Infraestructura de Orito, Filipo Aníbal López, en calidad de alcalde encargado, quien pidió retirar al municipio del proceso, y un memorial relacionado con declaraciones públicas del presidente de la República sobre la erradicación aérea. Esos asuntos quedaron para valoración del Tribunal.

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