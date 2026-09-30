Gremios piden frenar bloqueos de vías, que ya dejan $12,9 billones en pérdidas al transporte

Los bloqueos en las vías nacionales ya no son hechos aislados. Según Colfecar, en 2023 hubo 780, en 2024 se registraron 801 y en 2025 llegaron a 833. Su presidenta, Nidia Hernández, explicó que el conteo se hizo "para que no se volviera paisaje" y se pudiera mostrar lo que pasa en carretera.

“Estamos cerrando estos 4 años con 2.841 bloqueos. Solo para el sector transporte ha generado unas pérdidas totales de $12,9 billones”, afirmó Hernández.

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La presidenta del gremio transportador dijo que la mayoría ocurre en departamentos de la costa Atlántica, como Bolívar, Atlántico, La Guajira y Córdoba, y que el Gobierno debe anticiparse a las necesidades de las comunidades para que el transporte no se vuelva "moneda de cambio".

Ese reclamo llega en un momento clave. El Gobierno puso en consulta un borrador de decreto que modificaría el decreto 003 de 2021, conocido como el de protesta social. Según el presidente de Fenavi, Gonzalo Moreno, es la primera vez desde 2021 que una norma garantizaría que no se bloqueen las vías cuando están en juego temas humanitarios o de producción, como el transporte de alimentos, y que se abran corredores para mantener la movilidad. Los comentarios pueden enviarse hasta el 4 de octubre, y Moreno pidió a los gremios participar.



Para el sector avícola, lo que está en juego es la comida. Moreno explicó que mover maíz y torta de soya, y luego pollo y huevo, requiere unos 30.500 viajes de camión al mes por las carreteras del país. Según él, el sector aporta cerca del 60 % de las proteínas que consumen los colombianos, y los altos costos que dejan los bloqueos terminan trasladándose a los consumidores. Recordó que en 2021 murieron más de 4 millones de aves por falta de alimento.

Moreno añadió que hay otra preocupación de fondo y es la seguridad. Habló de extorsiones y del miedo a denunciar en zonas como Norte de Santander, Santander, Valle del Cauca y Cauca: “Sin seguridad, no hay alimentos, no hay país”, afirmó.

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El presidente de Analdex, Javier Díaz, consideró que la intención del Gobierno es positiva, porque no se trata de prohibir la protesta.

“Generalmente, las comunidades protestan porque se les están vulnerando sus derechos, pero en esas protestas desconocen los derechos del resto de la comunidad”, dijo, al mismo tiempo que puso como ejemplo que cinco personas pueden cerrar la vía a Buenaventura y afectar la movilidad y el trabajo de muchos.

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El mensaje de los tres gremios coincide en un punto que Moreno resumió: “Existe un derecho fundamental a la protesta, pero no se puede permitir el corte de vías que perjudique otros sectores, libre movilidad y transporte de alimentos”.