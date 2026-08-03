“Veo una confusión doctrinaria en el Centro Democrático”: exsenadora María Fernanda Cabal

En Mañanas Blu con Camila Zuluaga la exsenadora María Fernanda Cabal analizó la crisis de identidad que, según ella, atraviesa el Centro Democrático. Para la líder política, la falta de una postura firme ha generado un vacío que está siendo aprovechado por otros sectores.

“Lo que yo veo es una confusión doctrinaria en el Centro Democrático y las confusiones hacen que los seguidores no tengan esa afinidad con el discurso”.

Cabal fundamentó su crítica en la discrepancia sobre cómo atender las necesidades sociales. Cuestionó las posturas que sugieren que el mercado es insuficiente, defendiendo en cambio la Escuela Austríaca de Economía.

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Según la exsenadora, “el exceso de Estado crea ineficiencia, burocracia, más impuestos y hace que el Estado termine metiéndosele en la casa al individuo”, mientras que el modelo que ella defiende destaca la capacidad del ciudadano para generar su propia riqueza.

La exsenadora también arremetió contra conceptos como la "justicia social" cuando se usa para justificar la planificación estatal.

“Un estado gigante que termina asfixiando al ciudadano”, advirtió, señalando que se debe empoderar a la gente con herramientas para construir y no con un sistema que redistribuya lo que otros producen.

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Críticas a la “derecha acomplejada”

Uno de los puntos más polémicos de sus declaraciones fue el señalamiento directo al expresidente Álvaro Uribe y su aparente rechazo a identificarse plenamente con la derecha.

"Uribe tiene una aversión, un prejuicio por la palabra derecha porque siente que es un estigma”, afirmó Cabal, considerando que esto es "una equivocación estratégica".

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De acuerdo con Cabal, esta actitud ha llevado al partido a buscar etiquetas alternativas.

“A él le gusta decir economía fraterna o capitalismo consciente. No, no le ponga adjetivos a dejar que el ciudadano construya en libertad”, aseveró.

Según su análisis, al mover a figuras del partido hacia el centro, “quedó la militancia propia prácticamente desprotegida”, un espacio que ha sido ocupado magistralmente por "outsiders" como el hoy presidente electo Abelardo de la Espriella.

Frente a este panorama, Cabal reafirmó su compromiso con una “derecha orgullosa” y sin complejos. Destacó que lleva cuatro años liderando una “batalla cultural” a través de su fundación para enfrentar las narrativas de izquierda.

Sobre la posibilidad de crear un nuevo partido, aclaró que seguirá los pasos legales: primero como movimiento regional y luego buscando la personería jurídica en las elecciones de Congreso.

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