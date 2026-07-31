¿Cuál será la estrategia del Centro Democrático en el Congreso?

El senador del Centro Democrático Andrés Forero habló en Recap Blu, de Blu Radio, sobre la relación que tendrá su partido con el Gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella y entregó algunas señales sobre la posición que podría asumir la colectividad en el Congreso de la República.

Forero aseguró que el Centro Democrático no tiene una postura de animadversión frente al mandatario electo y, por el contrario, reconoció coincidencias programáticas que podrían facilitar puntos de encuentro durante el próximo periodo legislativo.

"Nunca hemos tenido animadversión contra el presidente Abelardo De La Espriella, reconocemos una serie de convergencias programáticas y queremos que le vaya bien porque así le va bien al país", afirmó el senador del Centro Democrático.

En esa línea, Forero se refirió al encuentro que sostuvo con integrantes de sectores cercanos al presidente electo y lo calificó como un espacio de reflexión política. Según explicó, participaron un profesor de Geopolítica, Luis Guillermo Vélez y Paloma Valencia.



"Fue un encuentro muy positivo, casi que académico, con participación de un profesor de Geopolítica, Luis Guillermo Vélez y Paloma Valencia, fue una reflexión sobre doctrina política", señaló el congresista.

Las declaraciones de Forero se conocen en medio de las expectativas sobre el papel que tendrá el Centro Democrático frente al nuevo Gobierno y las posibles alianzas o coincidencias que puedan construirse en el Congreso. El senador reiteró que la prioridad debe ser que las decisiones de la próxima administración beneficien al país.

Otro de los primeros asuntos sobre los que Forero fijó posición fue el nombramiento de Ana María Vesga como ministra de Salud. El senador destacó la elección de la funcionaria y consideró que se trata de una decisión acertada para una cartera en la que, según dijo, el Gobierno no podía equivocarse.

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"Estaba muy pendiente de quién iba a ser la persona. Hubiera deseado que la hubiera hecho antes, pero ese retraso está compensado porque la persona elegida es muy competente", afirmó Forero, quien calificó el nombramiento como "uno de los mayores aciertos del presidente" electo, Abelardo De La Espriella.

El congresista también señaló que el Centro Democrático está a la espera de conocer las próximas decisiones del presidente electo, entre ellas la eventual convocatoria a una reunión con la colectividad. Forero explicó que entiende que el mandatario mantiene una agenda intensa antes de su posesión, prevista en Cali.

"Entendemos que el presidente tiene una agenda muy intensa de cara a su posesión a la que vamos a ir en Cali. Entendamos que quiere dar un mensaje de que gobernará para las regiones", sostuvo el senador.

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De acuerdo con Forero, el Centro Democrático está pendiente de que se defina un encuentro con el presidente electo y reiteró que espera que la nueva administración tenga buenos resultados. "Estamos pendientes de cuándo defina él que haya una reunión, queremos que le vaya bien al país", agregó.

En materia legislativa, uno de los principales interrogantes está relacionado con la reforma a la salud y la posición que asumirá el nuevo Gobierno frente a este proyecto. Forero señaló que la llegada de Ana María Vesga al Ministerio de Salud abre la expectativa sobre si se presentará o no una nueva iniciativa ante el Congreso.

"Estamos a la expectativa de que ahora que hay ministra se diga si van a presentar o no una reforma a la salud", manifestó el senador, quien además cuestionó la gestión del presidente Gustavo Petro y concluyó afirmando que "terminó engañando a quiénes votaron por él y creyeron que podía representar un cambio para Colombia".