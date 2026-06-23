María Fernanda Cabal: "Si De la Espriella considera mi nombre, estoy para servir al país"

Tras la victoria de Abelardo De La Espriella en las elecciones presidenciales, el nombre de María Fernanda Cabal se ubica en primera línea dentro de la baraja de opciones para conformar el gabinete del mandatario electo. En diálogo con Blu Radio, la exsenadora confirmó que está atenta a las decisiones del nuevo jefe de Estado, compartiendo su disposición para asumir las funciones que le sean asignadas mientras avanza en la consolidación de su propio movimiento político.

Al evaluar el panorama ministerial y las especulaciones sobre su posible nombramiento al frente de una cartera, Cabal adoptó una postura de prudencia y servicio. "Yo he aprendido de la vida, siendo ya una mujer madura, que hay puertas que se cierran y puertas que se abren. Si el presidente De la Espriella considera mi nombre, yo estoy para servir a mi país", manifestó en los micrófonos de Blu Radio.

María Fernanda Cabal Foto: María Fernanda Cabal

La excongresista aclaró que no busca forzar su ingreso al ejecutivo: "Si no estoy incluida en la baraja, hoy en día tengo tantas posibilidades de hacer cosas que no hice siendo senadora, que la vida sigue. Estoy dispuesta para lo que me propongan, pero no estoy ejerciendo ningún tipo de presión". Añadió que el respaldo de los ciudadanos es evidente, pero la última palabra recae exclusivamente sobre el electo presidente.

Con respecto a ministerios clave como Educación o Justicia, Cabal descartó de plano tener interés en liderarlos. "No, no. Yo creo que yo tendría más talento en otras carteras, pero ya que él decida", puntualizó.



Frente a la relación actual con De la Espriella, detalló que los contactos tras la jornada del domingo se han limitado a mensajes de texto. "Sí, hemos hablado solo por chat, porque yo no soy una inoportuna; yo soy una persona muy respetuosa, sobre todo en campaña, de los tiempos de la gente. Cuando le he escrito es para temas muy puntuales", explicó.

Abelardo De La Espriella. Foto: AFP

Qué opina respecto al Centro Democrático como afín al gobierno

Cabal también analizó el paso dado por la bancada de 47 congresistas del Centro Democrático, que mediante un comunicado formalizado bajo las directrices de Álvaro Uribe Vélez, Gabriel Vallejo y Paloma Valencia, se declaró oficialmente como partido de Gobierno para el cuatrienio 2026-2030.

Cabal respaldó la decisión: "Me parece que es lo correcto, lo natural. Es un partido que ha defendido las banderas que este gobierno también defiende".

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Finalmente, al ser consultada sobre las tensiones de la recta final de la campaña, donde surgieron críticas directas desde el sector de Paloma Valencia hacia De la Espriella antes de la primera vuelta, la exsenadora le restó dramatismo al asunto. "No, porque las campañas son así. Las campañas generalmente generan controversia, a veces posiciones retaliatorias, pero al final es una campaña para ganar o perder, y ya pasó lo que pasó. El sentido común obliga a acompañar al gobierno", concluyó.