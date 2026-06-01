María Fernanda Cabal y su explicación sobre por qué perdió Paloma: “Oviedo minó la campaña”

Luego de la primera vuelta presidencial, que arrojó como ganador a Abelardo De La Espriella, la senadora María Fernanda Cabal hizo un balance de la derrota de Paloma Valencia y del crecimiento de De La Espriella como la figura más fuerte de la derecha colombiana.

En entrevista con Mañanas Blu, la aún senadora atribuyó parte del resultado electoral a errores estratégicos dentro de la campaña del Centro Democrático y señaló directamente al entonces candidato vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo.

Las declaraciones se dieron en medio de una conversación en la que también habló de su futuro político, de las tensiones internas de su partido y de lo que considera una desconexión entre la dirigencia del Centro Democrático y su base tradicional de votantes.

Para Cabal, la derrota de Paloma Valencia no puede explicarse únicamente por el crecimiento de Abelardo De La Espriella. Según dijo, hubo decisiones dentro de la campaña que terminaron debilitando la imagen de la candidata cuando aún contaba con el respaldo obtenido tras ganar la consulta interna.



María Fernanda Cabal señala a Oviedo por el resultado de Paloma Valencia

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo Fotos: Blu Radio

María Fernanda Cabal explicó los motivos por los que, a su juicio, Juan Daniel Oviedo influyó para que la campaña de Paloma Valencia perdiera fuerza durante la carrera presidencial. “Desde ese día, él terminó minándole el poder y la legitimidad que ella había adquirido”, afirmó Cabal al referirse a Juan Daniel Oviedo.

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La senadora sostuvo que la candidatura comenzó a perder identidad al intentar ampliar su espectro electoral más allá de la base conservadora que históricamente ha acompañado al Centro Democrático. “La lectura en política del elector es binaria, es 0-1, es blanco o negro, no es gris”, aseguró.

Según explicó, la estrategia de buscar sectores alejados ideológicamente terminó alejando a los votantes naturales de la campaña. Además, cuestionó el papel que asumió Oviedo dentro de la fórmula presidencial y aseguró que, para muchos electores, terminó teniendo más protagonismo que la propia Paloma Valencia.

Cabal relató incluso que el distanciamiento comenzó desde el inicio de la campaña, cuando, según contó, Oviedo llegó a la celebración de la victoria de Paloma Valencia y le planteó cambios en la orientación política del proyecto.

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Cabal anuncia nuevo movimiento político tras dejar el Congreso

Más allá del análisis electoral, la congresista reveló cuál será su camino político una vez termine su periodo en el Senado el próximo 20 de julio. “Mi sueño es hacer mi movimiento político y mi partido de la nueva derecha”, afirmó.

La dirigente aseguró que buscará construir una plataforma inspirada en experiencias internacionales de líderes como Javier Milei, José Antonio Kast y Donald Trump.

También advirtió que el Centro Democrático enfrenta un desafío importante tras los resultados electorales. En su opinión, el partido deberá decidir si recupera a su base conservadora o corre el riesgo de que ese electorado migre hacia nuevas expresiones políticas lideradas por figuras como Abelardo De La Espriella.

Aunque descartó una disputa directa por el liderazgo de la derecha, Cabal dejó claro que seguirá activa en la política nacional. “Yo no engaño, yo no mudo de piel”, dijo, al reivindicar la coherencia como el principal activo de su trayectoria pública.

De cara a la segunda vuelta presidencial, la senadora afirmó que el país atraviesa un momento decisivo y pidió a los ciudadanos acudir a las urnas. A su juicio, el resultado definirá el rumbo político de Colombia durante los próximos años.