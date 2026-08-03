"En cuerpo ajeno no, la pido yo y quiero una respuesta": Cabal sobre escisión del Centro Democrático

La exsenadora María Fernanda Cabal aseguró que será ella, y no un tercero, quien solicitará formalmente la escisión del Centro Democrático. En entrevista con Recap Blu, la dirigente política afirmó que espera una respuesta oficial del partido y no descartó reunirse en los próximos días con el expresidente Álvaro Uribe para exponerle personalmente su posición. "En cuerpo ajeno no, la pido yo y quiero una respuesta", afirmó.

Cabal explicó que, aunque aún no ha presentado su renuncia, considera que su ciclo dentro del partido prácticamente terminó. A su juicio, esa situación generó divisiones al interior de la colectividad y también se reflejó entre la militancia.

"Yo no he renunciado, pero ya espiritualmente no pertenezco, materialmente tampoco. No comparto esa confusión doctrinaria que salió a la luz en un foro que se hizo interno del partido", señaló.

La exsenadora sostuvo que su intención es cerrar esta etapa de manera respetuosa y, por ello, primero quiere plantear directamente su solicitud al expresidente Uribe.



"Quiero solicitarle la escisión de mi partido y quiero una respuesta, porque yo fui no solo fundadora, sino una gran electora. Mis votos, que fueron 207,000 votos en mi última legislatura 2022-2026, contribuyeron a 2 curules más", manifestó.



Posición con Uribe

Sobre su relación con el exmandatario, Cabal aseguró que mantiene el respeto y el afecto hacia él, aunque reconoció diferencias en el terreno político.

"Yo no tengo una mala relación y mucho menos voy a ser enemiga ni de él ni de mis compañeros ni del partido, pero siento que políticamente ya no tengo el espacio", expresó.

María Fernanda Cabal Foto: María Fernanda Cabal

Su propio partido

La dirigente confirmó que seguirá adelante con la creación de un movimiento político propio, iniciativa que, según explicó, viene construyendo desde hace 15 años.

Publicidad

"Yo voy a continuar, voy a registrar mi movimiento en el Consejo Nacional Electoral y procederé con todo un equipo de trabajo que tengo a nivel nacional a seleccionar los candidatos para recolección de firmas en las elecciones regionales", afirmó.

Además, reveló que el nombre de la nueva organización aún está en proceso de definición y que la decisión está siendo tomada con participación ciudadana: "Tenemos 15 nombres que se han reducido a tres y el que va ganando es Democracia y Libertad".

Finalmente, la exsenadora reiteró que antes de oficializar su salida quiere agotar el diálogo con la dirección del Centro Democrático.