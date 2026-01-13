Bucaramanga retoma, con rotación, el pico y placa: así quedó la medida

Bucaramanga y su área metropolitana ya tiene pico y placa para el primer trimestre de 2026, la rotación se dará el primer día hábil cada tres meses.

Tras este lunes festivo, la medida inicia a aplicarse desde el martes, 13 de enero, para vehículos particulares con placas terminadas en 3 y 4.

Jahir Manrique, director de Tránsito de Bucaramanga, dio detalles.

"Va a rotar igual que todos los años, cada tres meses, pero esta vez esa rotación va a iniciar el primer día hábil de cada trimestre”.



El lunes tendrán pico y placa de 6:00 de la mañana a 8:00 de la noche los automotores que terminan en 1 y 2, el martes las placas terminadas en 3 y 4, los miércoles las que finalizan en 5 y 6, los jueves los que acaban en 7 y 8; y los viernes las placas que terminan en 9 y 0.

El cronograma para los fines de semana del primer trimestre del año 2026 será de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde:

· 17 de enero: placas terminadas en 3 y 4

· 24 de enero: placas terminadas en 5 y 6

· 31 de enero: placas terminadas en 7 y 8

· 7 de febrero: placas terminadas en 9 y 0

· 14 de febrero: placas terminadas en 1 y 2

· 28 de febrero: placas terminadas en 5 y 6

· 7 de marzo: placas terminadas en 7 y 8

· 14 de marzo: placas terminadas en 9 y 0

· 21 y 28 de marzo: placas terminadas en 3 y 4

· 4 de abril: placas terminadas en 5 y 6

Cabe destacar, que quien incumpla la norma deberá pagar una multa de 15 SMDLV (Salario mínimo diario legal vigente) y el vehículo podrá ser inmovilizado.

Una vez termine el primer trimestre, la rotación del pico y placa se llevará a cabo nuevamente el lunes, 6 de abril, luego el 6 de julio y finalmente, el 5 de octubre.