El imponente mural que hicieron en homenaje a Yeison Jiménez en Bucaramanga

Con música del artista de fondo y, en medio de un ambiente cargado de emociones, el artista santandereano Jorge Hernández realizó un mural en homenaje al cantante de música popular Yeison Jiménez, en el barrio Toledo Plata, como muestra de respeto, solidaridad y memoria para su familia y seguidores.

Con mural en el barrio Toledo Plata, en Bucaramanga, el artista santandereano Jorge Hernández rindió homenaje a Yeison Jiménez. La obra, hecha en acrílico, mide más de 5 metros y hace parte de un corredor cultural con más de 20 figuras de artistas que celebran su música y legado pic.twitter.com/ftvjwmXrqb — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) January 12, 2026

La obra fue plasmada en el proyecto cultural del sector conocido como “Callarte”, un corredor artístico de más de 400 metros de longitud, donde se destacan murales dedicados a figuras que han dejado huella en la historia musical y cultural, como Egidio Cuadrado, Diomedes Díaz y Martín Elías.

El mural de Yeison Jiménez, elaborado en acrílico, mide más de cinco metros de alto por tres metros y medio de ancho.



Los trabajos iniciaron hacia las 5:30 de la tarde y se extendieron hasta las 11:30 de la noche, con el acompañamiento constante de la comunidad del sector.

Hernández explicó que esta obra no solo busca exaltar el legado artístico del cantante, sino también brindar un espacio de encuentro para quienes lo siguieron y admiraron.

“A su familia, a sus hijos, a su esposa y a sus padres, les expreso mi más sentido pésame por el fallecimiento del cantante, quien partió a los 34 años. Le pido a Dios que les conceda fortaleza para afrontar este momento tan difícil. Con respeto y amor realizamos desde acá este mural para enviarles un mensaje de unión y esperanza, y también para brindarle a la comunidad un espacio donde puedan recordarlo, ya que él visitaba frecuentemente la ciudad. En el barrio nos gusta plasmar este tipo de murales que conservan la memoria de quienes dejan huella”, expresó el artista.

El proyecto “Callarte” nació durante la pandemia y se ha convertido en un símbolo de transformación cultural del barrio Toledo Plata, consolidando el arte urbano como un punto de encuentro para la memoria colectiva y el reconocimiento de quienes marcaron generaciones.

