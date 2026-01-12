En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Presos políticos Venezuela
María Corina Machado

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / El imponente mural que hicieron en homenaje a Yeison Jiménez en Bucaramanga

El imponente mural que hicieron en homenaje a Yeison Jiménez en Bucaramanga

La obra fue realizada por el artista santandereano Jorge Hernández , como parte del corredor cultural “Callarte”. El mural en homenaje a Yeison Jiménez mide más de cinco metros y busca honrar su legado.

Mural en homenaje a Yeison Jiménez en Bucaramanga.
Mural en homenaje a Yeison Jiménez en Bucaramanga.
Imagen del artista santandereano Jorge Hernández. Mural en homenaje a Yeison Jiménez en Bucaramanga
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de ene, 2026
Editado por: Alix Salamanca

Publicidad

Publicidad

Publicidad