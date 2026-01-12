Papá de Yeison Jiménez había hablado sobre los sueños con accidentes aéreos del artista

Tras conocerse la muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez, ocurrida el pasado sábado 10 de enero de 2026 en Paipa, Boyacá, en un accidente aéreo en el que también fallecieron varios integrantes de su equipo de trabajo, se han viralizado entrevistas en las que el artista hablaba de sueños premonitorios relacionados con este tipo de tragedias.

Una de esas entrevistas corresponde a su participación en el programa Se Dice de Mí, de Caracol Televisión, donde Jiménez recordó un grave accidente que sufrió años atrás y en el que estuvo a punto de perder la vida. En ese espacio, el cantante relató que tuvo tres sueños específicos que interpretó como señales de Dios, pero que en su momento no supo comprender.

Según contó, en esos sueños el avión en el que viajaba sufría un accidente. En uno de ellos, le pedía al piloto que diera una vuelta y, al regresar, este le confirmaba que algo había fallado, pero que ya lo había solucionado. Sin embargo, en el último sueño, el desenlace fue distinto: se vio a sí mismo muriendo en el accidente y apareciendo en las noticias.

“Y en uno de los sueños yo sí me soñé que nos habíamos matado y que salíamos por la noticias. En estos momentos estuviera a este país con la noticia por todas las esquinas”, dijo el artista.



En esa misma entrevista, Orlando Jiménez, padre del cantante, también se refirió al sueño del accidente donde moría su hijo y recordó los consejos que le daba cuando Yeison le expresaba su deseo de dedicarse a la música.

Estas son las hipótesis que manejan las autoridades sobre el accidente donde murió Yeison Jiménez Foto: Instagram

“Tenga mucha fe en Dios yo le decía cuando él me decía que quería cantar, que quería que yo le ayudara. Yo le decía: ‘Papi, yo le ayudo en lo que pueda’. Pero de todas maneras, usted puede con la ayuda de Dios”, afirmó.

Orlando Jiménez explicó además que, en un principio, su hijo se preocupaba y se saturaba por los comentarios que se hacían sobre él, “que esto y que lo otro”. No obstante, con el tiempo comenzó a notar que muchas personas lo percibían “como un rival”.

“Él se agarró mucho de Dios y procuró no preocupar a los demás ocupantes o compañeros, para que así las cosas de pronto se vieran menos y no fuera peor la tragedia”, señaló el padre del artista al recordar aquel episodio.

Finalmente, destacó el rol de Yeison dentro de su familia: “Él es el ejemplo de los hermanos que tiene menores, que me parece muy bonito, y ellos se apoyan mucho en él, y él los ayuda también”.