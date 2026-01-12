Miles de personas se renieron en Bogotá para despedir con música y velas a Yeison Jiménez

Miles de personas se congregaron este domingo en las afueras del estadio El Campín de Bogotá para rendir homenaje al cantante Yeison Jiménez, fallecido el sábado en un accidente aéreo junto con otras cinco personas, en un acto espontáneo que terminó convertido en una celebración colectiva de su vida y su música.

Como si de un gran concierto o un multitudinario partido de fútbol se tratase, desde las primeras horas de la tarde largas filas se formaron alrededor del estadio para ingresar al espacio vallado y protegido donde una gran pantalla mostró actuaciones pasadas del artista.

Los alrededores del estadio fueron el lugar elegido por sus seguidores por su fuerte valor simbólico: allí Jiménez juntó en 2025 a 40.000 personas en un multitudinario concierto y tenía previsto volver a presentarse este año.

Frente a la pantalla, los asistentes, con sombrero y poncho, y portando globos y ramos de flores blancas, se organizaron en semicírculo y corearon sus canciones más conocidas mientras caía el sol en Bogotá, en un ambiente que pasó del recogimiento a la celebración de su legado.



"No lo sentimos como un artista, lo sentimos como un familiar cercano que se nos fue", dijo Mariana Velásquez, una de las asistentes que llevaba en sus manos una fotografía del cantante.

Cuatro altares fueron ubicados en cada una de las entradas del estadio, todos con fotografías del artista, coronas florales y cientos de velas blancas encendidas.



"Un ejemplo de vida"

"Nos enseñó que los sueños sí se cumplen y que no es necesario nacer en una cuna de oro para salir adelante", dijo a EFE el representante del club de fans, Óscar Sánchez, quien conoció personalmente al cantante y lo describió como "un ejemplo de vida" para miles de seguidores.

Sánchez agregó que Jiménez "siempre tuvo tiempo para su gente" y que nunca perdió el vínculo con sus seguidores, a quienes consideraba parte fundamental de su carrera.

Jiménez, de 34 años, nacido en el municipio de Manzanares, en el departamento de Caldas, fue un hombre de origen humilde que en su infancia trabajó en Corabastos, el principal mercado de productos agroalimentarios de Bogotá, y que encontró la muerte cuando estaba en la cúspide de su carrera.

El artista se convirtió en una de las figuras más representativas de la música popular colombiana y, además de su carrera artística, impulsó una fundación con la que desarrolló iniciativas de apoyo social dirigidas a comunidades vulnerables, en especial a niños y jóvenes.

Durante el homenaje, varios cantantes jóvenes y artistas emergentes que en el pasado compartieron escenario con Jiménez interpretaron algunas de sus canciones, en un gesto de gratitud hacia quien consideraban un referente de la música popular colombiana.

Los organizadores explicaron que la convocatoria fue espontánea y surgió tras un anuncio difundido por clubes de fans "Jimenistas" en redes sociales.



El accidente

El cantante falleció el sábado cuando la avioneta particular en la que se desplazaba sufrió un accidente y quedó completamente calcinada.

La Fiscalía General informó este domingo que abrió "una indagación relacionada con el siniestro de la aeronave particular", que se estrelló al intentar despegar del aeropuerto de Paipa, en el departamento de Boyacá, y cayó en un campo cercano al final de la pista.

En el siniestro murieron también su mánager Jefferson Osorio, el fotógrafo Weisman Mora, otros integrantes de su equipo de trabajo y el piloto de la aeronave.

A medida que avanzaba la noche, miles de personas se congregaron frente al estadio El Campín, en Bogotá, donde permanecieron entre cantos y aplausos para despedir al artista en el mismo lugar donde, hace menos de un año, celebraron su música en vida.