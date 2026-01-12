En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Miles de personas se renieron en Bogotá para despedir con música y velas a Yeison Jiménez

Miles de personas se renieron en Bogotá para despedir con música y velas a Yeison Jiménez

Como si de un gran concierto o un multitudinario partido de fútbol se tratase, desde las primeras horas de la tarde largas filas se formaron alrededor del estadio para ingresar al espacio vallado y protegido donde una gran pantalla mostró actuaciones pasadas del artista.

Yeison Jiménez (1).jpg
El último mensaje de Yeison Jiménez a sus fans.
Foto: yeison_jimenez en Instagram.
Por: EFE
|
Actualizado: 12 de ene, 2026

