Luto en Manzanares, Caldas: decretan tres días de duelo por muerte de Yeison Jiménez

La trágica muerte de Yeison Jiménez generó un fuerte luto en Colombia. Miles de personas han lamentado la noticia y han elevado una cadena de buenas energías hacía la familia del artista tras este triste suceso en Paipa, Boyacá, cuando se disponía a movilizarse al departamento de Antioquia.

Ahora, Manzanares, Caldas, el lugar que lo vio nacer en 26 de julio de 1991 rinde un sentido homenaje a su memoria y el orgullo que causó llevando la bandera de este municipio a todas partes donde iba, al igual que Jefferson Osorio, manager y amigo del artista.

“A lo largo de su trayectoria artística se consolidó como una de las figuras más representativas de la música popular colombiana, alcanzando reconocimiento a nivel nacional e internacional llevando con orgullo el nombre de Manzanares y del departamento de Caldas a múltiples escenarios y convirtiéndose en un referente cultural para las nuevas generaciones”, expresaron desde la Alcaldía a través de un comunicado.

El último mensaje de Yeison Jiménez a sus fans. Foto: yeison_jimenez en Instagram.

Explicaron que tomarán tres días de lutos, ya decretados, en honor a la memoria y orgullo de dos personas que supieron llevar con orgullo los símbolos del municipio desde el arte y el trabajo duro.



“El fallecimiento de ambos ciudadanos ha generado un profundo sentimiento de dolor, consternación y solidaridad en la comunidad manzanareña, que hoy reconoce su legado humano, cultural y artístico. Corresponde a la administración municipal exaltar la memoria de sus ciudadanos ilustres y expresar, mediante actos simbólicos e institucionales, el sentimiento colectivo de duelo y respeto”, añadieron.

El artista perdió la vida en la tarde de este sábado, 10 de enero, cuando se movilizaba en su avión hacía el municipio de Marinilla, en donde tenía presentación en la noche. Pero, por desgracia, la aeronave no logró salir del departamento de Boyacá. Este suceso dejó un fuerte vacío en la música colombiana y toda una comunidad de seguidores.