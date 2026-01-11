En vivo
Yeison Jiménez
Presos políticos Venezuela
'Iván Mordisco'
Llamada Petro - Trump

En fotos: así fue el homenaje a Yeison Jiménez en Bogotá tras morir en un accidente aéreo

Durante el homenaje, varios cantantes jóvenes y artistas que en el pasado compartieron escenario con Yeison Jiménez interpretaron algunas de sus canciones, en un gesto de gratitud hacia quien consideraban un referente de la música popular colombiana.

Foto: EFE
Por: EFE
|
Actualizado: 11 de ene, 2026

