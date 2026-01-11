Estas son las hipótesis que manejan las autoridades sobre el accidente donde murió Yeison Jiménez

En la tarde de este domingo 11 de enero de 2026, el Ministerio de Transporte entregó detalles sobre el accidente aéreo ocurrido en inmediaciones del aeródromo Juan José Rondón, en el sector comprendido entre los municipios de Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá, donde perdieron la vida seis personas, entre ellas el cantante de música popular Yeison Jiménez.

Según el relato de testigos y la información preliminar suministrada por las autoridades, la aeronave volaba a una altura aproximada de 50 metros sobre el terreno. “El impacto inicial contra el suelo habría generado un rebote y, en el segundo contacto, se produjo la fractura de la cola de la aeronave, seguida de dos explosiones separadas por algunos segundos, atribuibles a residuos de combustible”.

En el comunicado oficial, el Ministerio aclaró que “las autoridades confirmaron que la aeronave se encontraba en vuelo al momento del siniestro y que el punto del impacto se localiza a una distancia aproximada de una milla de la cabecera de la pista”.

Asimismo, confirmaron que en el lugar continúan las labores de las autoridades, que adelantan la recolección de material probatorio que será analizado con el fin de esclarecer lo ocurrido.



Esta es la hipótesis del accidente donde murió Yeison Jiménez

Por otro lado, el Ministerio informó que se están manejando cerca de tres líneas de investigación para determinar las causas del accidente. La primera corresponde al componente operacional, que evalúa “las condiciones de la aeronave, su operación en pista y las condiciones meteorológicas”.



La segunda línea de investigación aborda un componente técnico relacionado con el mantenimiento y el estado de la aeronave: “Revisa manuales, trazabilidad de mantenimientos recientes, novedades técnicas y certificaciones de aeronavegabilidad”.

Finalmente, se analizan los factores humanos, que evalúan “el entrenamiento, experiencia, licencia y condiciones psicofísicas del piloto, así como sus hábitos y horas de vuelo recientes”.

“Desde el Ministerio de Transporte acompañamos de manera permanente esta investigación, respetando la autonomía técnica de la autoridad aeronáutica y garantizando que cada hallazgo sea analizado con el máximo rigor”, afirmó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

Cabe resaltar que en este siniestro perdieron la vida Yeison Jiménez, el capitán Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weis.