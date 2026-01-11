Esta es la fecha, hora y lugar del funeral del cantante Yeison Jiménez: fans lo podrán despedir

Según confirmaron fuentes a Noticias Caracol, el funeral del cantante Yeison Jiménez se llevará a cabo el próximo martes 13 de enero de 2026 en el Movistar Arena de Bogotá, donde sus seguidores podrán despedirlo en la capital desde las 10:00 de la mañana.

Además, de acuerdo con el mismo medio, el cantante de música popular será sepultado en Bogotá, en el cementerio Jardines del Recuerdo. Allí también descansará Óscar Marín, quien hacía parte de su equipo de trabajo y falleció en el mismo accidente aéreo.

Yeison Jiménez, cantante de música popular Ig: yeison_jimenez

En entrevista exclusiva con Blu Radio, Euris Gelardo Mier López, capataz de una finca ubicada en la vereda La Helida, a aproximadamente un kilómetro del aeropuerto Juan José Rondón, en Paipa, y quien presenció el despegue y la posterior caída de la aeronave, entregó detalles de lo ocurrido.

“Yo veo que se va levantando (…) cuando de repente la avioneta comenzó a fallar, se le apagó, se le apagó. Cuando se apagó, ella giró, dio una vuelta como buscando la autopista otra vez para aterriza”, afirmó.



Cabe resaltar que en este accidente perdieron la vida seis personas, todas integrantes del equipo de Yeison Jiménez, quienes fueron identificadas como:



Yeison Jiménez, cantante de música popular.

Capitán Hernando Torres, piloto de la aeronave.

Juan Manuel Rodríguez, integrante del equipo del artista.

Óscar Marín, integrante del equipo del artista.

Jefferson Osorio, integrante del equipo del artista.

Weisman Mora, integrante del equipo del artista.

Mientras avanzan las investigaciones, el Ministerio de Transporte informó que se manejan tres líneas de investigación para esclarecer las causas del siniestro.

“Las autoridades confirmaron que la aeronave se encontraba en vuelo al momento del siniestro y que el punto del impacto se localiza a una distancia aproximada de una milla de la cabecera de la pista”, informó la entidad.