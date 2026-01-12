En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Presos políticos Venezuela
María Corina Machado

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Aparecen nuevas imágenes de Yeison Jiménez antes del accidente aéreo donde murió

Aparecen nuevas imágenes de Yeison Jiménez antes del accidente aéreo donde murió

Este video es el último rastro del artista Yeison Jiménez con vida antes del accidente en Paipa, Boyacá, junto a algunos miembros de su equipo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad