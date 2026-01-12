Aparecen nuevas imágenes de Yeison Jiménez antes del accidente aéreo donde murió

El país se encuentra conmocionado tras el trágico fallecimiento del cantante de música popular Yeison Jiménez, ocurrido el pasado sábado 10 de enero de 2026 en el municipio de Paipa, Boyacá.

El siniestro se registró cerca de las 4:00 de la tarde cuando la aeronave en la que viajaba el artista, junto a otros cinco integrantes de su equipo, perdió potencia poco después de despegar del aeropuerto Juan José Rondón, impactando a aproximadamente una milla de la pista.

Entre las víctimas mortales se encuentran, además del intérprete de 'Destino final', su mánager Jefferson Osorio, el fotógrafo Weisman Mora, dos colaboradores más y el piloto de la avioneta, el capitán Hernando Torres.

Accidente aéreo en el que murió Yeison Jiménez Foto: suministrada

En un video que se ha hecho viral en redes sociales se puede observar al artista en una tienda junto a tres integrantes de su grupo fuera del municipio minutos antes del siniestro que cobró con su vida.



La grabación de cámaras de seguridad del lugar, con hora en las 2:18 de la tarde, muestra al cantante vestido de blanco, sonriente y sosteniendo una conversación con la dueña del local. Además, se escucha cómo le dice a la mujer “¿Cuál es el mejor queso campesino?”.

Este video es el último rastro del artista con vida antes del accidente. Este es el video:

Según los reportes del Ministerio de Transporte, las autoridades han establecido tres líneas de investigación prioritarias para esclarecer el accidente: el componente operacional y meteorológico, el estado técnico y de mantenimiento de la aeronave, y los factores humanos vinculados al piloto.

Testigos en la zona relataron que tras un intento de giro para regresar a la pista, la avioneta impactó contra el suelo, sufriendo una fractura en la cola y dos explosiones consecutivas debido a residuos de combustible.

Por su parte, la Fiscalía General ya inició una indagación formal para determinar las causas exactas del siniestro que dejó la aeronave totalmente calcinada.

Mientras miles de seguidores se congregaron en puntos emblemáticos como el estadio El Campín para rendir homenajes, se confirmó que las honras fúnebres de Yeison Jiménez se realizarán el martes 13 de enero en el Movistar Arena de Bogotá.