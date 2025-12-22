En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bloqueos en Bogotá
Secuestro de militares
Paloma Valencia
Zulma Guzmán Castro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Números de la suerte de Diomedes Díaz en el aniversario de su muerte para chances y loterías

Números de la suerte de Diomedes Díaz en el aniversario de su muerte para chances y loterías

Este 22 de diciembre, cuando se cumplen 12 años de la muerte de Diomedes Díaz, han revelado la lista de números de la suerte para jugar el chance o la lotería.

Los números de Diomedes Díaz que caen en el chance.
Al fallecido cantante Diomedes Díaz lo rodean varios números que suelen caer en chances y loterías en Colombia.
Montaje: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad