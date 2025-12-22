Números de la suerte de Diomedes Díaz en el aniversario de su muerte para chances y loterías

El reconocido artista de música vallenata Diomedes Dionisio Díaz Maestre cumple este 22 de diciembre de 2025 un aniversario más de su fallecimiento, ocurrido en 2013.

Aunque han pasado varios años desde la muerte del cantante, sus clásicos y su legado siguen vivos en cientos de lugares, no solo de Colombia, sino del mundo.



¿Los números de Diomedes Díaz traen suerte para jugar la lotería y los chances?

Las creencias populares relacionadas con Diomedes, especialmente en fechas como el aniversario de su muerte, su cumpleaños, entre otras, continúan creciendo. Estas están principalmente asociadas a los números que, según sus seguidores, traen suerte para jugar el chance o la lotería.

Uno de los casos más recordados ocurrió en mayo de 2020, cuando cayó el número 2657 en el sorteo Chontico Noche, cifra que coincide exactamente con su fecha de nacimiento: 26 de mayo de 1957.

Foto suministrada.

La creencia sobre la suerte de los números del ‘Cacique de La Junta’ ha aumentado con el paso de los años, pues varias personas aseguran haber ganado juegos de azar utilizándolos.



Muchos ciudadanos creen que Diomedes concede “bendiciones” e incluso afirman haber tenido revelaciones en sueños que los motivaron a jugar con estos números.



¿Cuáles son los números de la suerte de Diomedes Díaz este diciembre de 2025?

Este 22 de diciembre, cuando se cumplen 12 años de la muerte de Diomedes Díaz, la lista de números de la suerte para jugar el chance o la lotería es la siguiente:



1225

1325

2345

5757

2657

1222

2213

1957

0526

1108

2212

2522

Uno de los amigos cercanos de Diomedes, Joaco Guillén, ha asegurado que estos números son: “Un regalo que Diomedes les hace desde el más allá”.

Promesa que habría incumplido Diomedes a la Virge Foto: Pexels

¿Cómo murió Diomedes Díaz?

El cantante vallenato, intérprete de clásicos como La Reina, La Ventana Marroncita y La Suerte Está Echada, falleció el 22 de diciembre de 2013 en Valledupar, al interior de su vivienda, a causa de un infarto agudo y paro cardiorrespiratorio, tras múltiples complicaciones de salud.