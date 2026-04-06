Atento a la nueva rotación del pico y placa en el área metropolitana de Bucaramanga

El receso de Semana Santa terminó y la medida de pico y placa en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta regresó este lunes, 6 de abril. Tal y como lo había manifestado la Dirección de Tránsito de la capital santandereana, desde hoy, regirá la nueva rotación de dígitos, es decir la segunda del año que será efectiva para los meses de abril, mayo y junio.

Cabe recordar que el director de Tránsito de Floridablanca, Jhair Castellanos, había explicado en su momento, que la suspensión de la medida respondía al incremento en el número de vehículos en esta fecha. “Durante Semana Santa se incrementa significativamente el flujo vehicular en el área metropolitana, por lo que se hace necesario flexibilizar medidas como el pico y placa para facilitar la circulación y promover el turismo”.

De acuerdo con la nueva rotación del pico y placa la medida quedará así tanto para automóviles particulares, como para motocicletas. El lunes no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 9 y 0, el martes en 1 y 2, miércoles 3 y 4, jueves 5 y 6, mientras que el viernes la restricción será para las placas que finalizan en 7 y 8. Es importante destacar que entre semana la medida va desde las 6:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche.

¡Recuerde! Este lunes 6 de abril inicia nueva rotación del pico y placa en Bucaramanga y el área metropolitana. "Hace parte del cambio trimestral establecido para la medida de restricción vial", dijo Jahir Manrique, director de @transito_bga #MañanasBlu pic.twitter.com/7kJh4xPTfd — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 6, 2026

Los sábados, cuando la restricción va de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, comenzará el 11 de abril con las placas terminadas en 7 y 8; el sábado 18 de abril, 9 y 0; el sábado 25 de abril, 1 y 2; el sábado 2 de mayo, 3 y 4; el sábado 9 de mayo, 5 y 6; y así continuará sucesivamente hasta la última semana del mes de junio.

Las autoridades de tránsito le piden a los conductores estar atentos a la nueva rotación, pues no habrá semana pedagógica, es decir, que las multas comienzan desde este lunes 6 de abril. Recuerden que quienes infrinjan la norma se enfrentan a una sanción económica de $633.111, así como a la inmovilización del vehículo.