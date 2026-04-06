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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Atento a la nueva rotación del pico y placa en el área metropolitana de Bucaramanga

Atento a la nueva rotación del pico y placa en el área metropolitana de Bucaramanga

Después de la suspensión provisional por la temporada de Semana Santa, este lunes vuelve a regir la medida.

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