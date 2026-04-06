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Blu Radio  / Tecnología  / Ciencia  / Las horas clave del histórico regreso humano de hoy a la Luna y del récord frente Apolo 13

Las horas clave del histórico regreso humano de hoy a la Luna y del récord frente Apolo 13

Esa misión se alejó 400.171 kilómetros (248.655 millas) de la Tierra, convirtiéndose en los humanos más distantes del planeta.

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