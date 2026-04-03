Astronauta de Artemis II expone contraseña de la nave Orion por error: todo quedó en video

Un momento inesperado durante una transmisión en vivo de la NASA terminó captando la atención global, no por un avance técnico, sino por un descuido humano. Durante una emisión desde la nave Orion, el astronauta Reid Wiseman fue grabado ingresando el código “3939” en una tableta de uso interno, dejando al descubierto una contraseña que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El incidente ocurrió mientras cámaras de alta definición registraban actividades cotidianas de la tripulación en el marco de la misión Artemis II, el primer vuelo con humanos a bordo del programa Artemis. Aunque no hay evidencia de que el acceso comprometido represente un riesgo real para la seguridad de la nave, el episodio generó una ola de comentarios irónicos en internet, donde usuarios calificaron el sistema como “código abierto”.

Woopsie, when you enter your tablet PIN on the NASA stream. pic.twitter.com/tpbm3Gvw15 — Mark Maunder (@mmaunder) April 1, 2026

Más allá de la anécdota, el hecho pone sobre la mesa los desafíos de transmitir misiones espaciales en tiempo real. La apertura mediática de la NASA, que busca acercar la exploración espacial al público, también expone detalles operativos que, en otras épocas, permanecían estrictamente reservados.

Artemis II representa un hito en la historia reciente de la exploración espacial. Lanzada el 1 de abril de 2026, la misión lleva a cuatro astronautas, Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, en un viaje de aproximadamente diez días alrededor de la Luna, sin alunizaje, pero con el objetivo de probar sistemas clave para futuras misiones tripuladas.



Se trata de la primera vez desde 1972 que humanos abandonan la órbita terrestre para internarse en el espacio profundo, marcando un paso decisivo hacia el regreso sostenible a la Luna. La nave Orion sigue una trayectoria de retorno libre, lo que le permite rodear el satélite y regresar a la Tierra aprovechando la gravedad, una maniobra diseñada para maximizar la seguridad de la tripulación.

Durante los primeros días de misión, los astronautas han realizado pruebas técnicas, ajustes de sistemas y transmisiones en vivo desde el espacio, mostrando desde rutinas cotidianas hasta vistas inéditas del planeta. En ese contexto de transparencia y comunicación constante fue donde ocurrió la filtración.

Expertos en ciberseguridad han señalado que, aunque el código expuesto probablemente corresponde a un dispositivo interno sin conexión crítica con los sistemas de navegación, el incidente evidencia la necesidad de reforzar protocolos incluso en entornos altamente controlados.

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Por ahora, la NASA no ha reportado consecuencias derivadas del episodio, y la misión continúa según lo previsto. Más allá de la polémica, Artemis II sigue siendo un paso clave en el ambicioso objetivo de establecer una presencia humana permanente en la Luna y preparar futuras misiones hacia Marte.

El error de Wiseman, convertido en fenómeno viral, recuerda que incluso en los proyectos más avanzados tecnológicamente, el factor humano sigue siendo impredecible.