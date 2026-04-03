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Blu Radio  / Tecnología  / Astronauta de Artemis II expone contraseña de la nave Orion por error: todo quedó en video

Astronauta de Artemis II expone contraseña de la nave Orion por error: todo quedó en video

Un momento inesperado durante una transmisión en vivo de la NASA terminó captando la atención global, no por un avance técnico, sino por un descuido humano.

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