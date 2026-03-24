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Rusia lanza su “Starlink” propio: "Rassvet" que promete internet global en 2 años

Posteriormente, cada unidad se separó de manera independiente del vehículo de lanzamiento, completando una fase crítica del proceso sin incidentes reportados.

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