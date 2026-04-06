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Blu Radio  / Judicial  / Dos disidentes bajo el mando de ‘Iván Mordisco’ se entregaron por miedo a bombardeos: así huyeron

Dos disidentes bajo el mando de ‘Iván Mordisco’ se entregaron por miedo a bombardeos: así huyeron

Alias ‘Flavio’ y ‘Meteoro’, vinculados a la estructura 44, se sometieron voluntariamente tras intensos operativos militares.

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