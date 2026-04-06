Dos disidentes bajo el mando de ‘Iván Mordisco’ se entregaron por miedo a bombardeos: así huyeron

En medio del incremento de las operaciones militares en el suroriente colombiano, dos integrantes de las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’ decidieron abandonar las armas y someterse a la justicia.

Los hechos se registraron entre los departamentos de Guaviare y Meta, donde alias ‘Flavio’, señalado como tercer cabecilla de la estructura 44 ‘Antonio Ricaurte’, y alias ‘Meteoro’, mando medio de la misma organización, se presentaron voluntariamente ante tropas de la Ejército.

De acuerdo con información de inteligencia militar, ambos delincuentes habrían ideado un plan para evadir los controles internos del grupo armado ilegal. Bajo la excusa de instalar pancartas alusivas al Bloque Amazonas “Manuel Marulanda Vélez”, emprendieron un desplazamiento hacia el municipio de Granada, en el Meta. Sin embargo, su verdadero objetivo era huir de la estructura y entregarse a las autoridades.

La estrategia dio resultado. Al encontrarse con unidades de la Cuarta División del Ejército, se identificaron como miembros activos de la organización ilegal y manifestaron su intención de acogerse al Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado del Ministerio de Defensa.



Las autoridades señalan que alias ‘Flavio’ contaba con una trayectoria criminal de aproximadamente ocho años. Durante ese tiempo, habría integrado anillos de seguridad de cabecillas como “Danilo Alvizu”, “Paisa Yerminson” y el propio Iván Mordisco, consolidándose como pieza clave en la estructura. En el último año y medio, operaba en zonas rurales de San José del Guaviare, donde, según reportes, coordinaba extorsiones a ganaderos y comerciantes, así como desplazamientos forzados.

Por su parte, alias ‘Meteoro’, con cerca de cuatro años dentro del grupo, pasó de ser guerrillero raso a mando medio, asumiendo funciones de seguridad directa de ‘Flavio’ y liderazgo de escuadra. Ambos están señalados de participar en actividades como reclutamiento de menores, narcotráfico, instalación de artefactos explosivos y presiones violentas contra la población civil.

En el momento de su entrega, los desmovilizados hicieron entrega de una pistola Prieto Beretta calibre 9 milímetros, munición, equipos de comunicación y material propagandístico, elementos que ahora son analizados por organismos de inteligencia.