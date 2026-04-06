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Blu Radio  / Nación  / Paz  / Condenan a 11 exFarc por tomas armadas a Mitú, Miraflores y 165 hechos delictivos

Condenan a 11 exFarc por tomas armadas a Mitú, Miraflores y 165 hechos delictivos

Los 11 exintegrantes fueron declarados responsables por diferentes conductas delictivas que incluyen homicidio en persona protegida, desaparición forzada, desplazamiento forzado, entre otros delitos.

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