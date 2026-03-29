En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
'Iván Mordisco'
Nicolás Maduro
Accidente de avión Hércules

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / ’Iván Mordisco’ no murió en bombardeo en Vaupés: confirma Medicina Legal

’Iván Mordisco’ no murió en bombardeo en Vaupés: confirma Medicina Legal

Tras la identificación de los 6 cuerpos que llegaron al instituto, se confirmó que Néstor Gregorio Vera, quien es conocido como alias 'Iván Mordisco', líder del autodenominado Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, no se encontraba dentro de la lista de identificados.

Publicidad

Publicidad

Publicidad