’Iván Mordisco’ no murió en bombardeo en Vaupés: confirma Medicina Legal

En la lista oficial de identificación de los fallecidos no aparece el nombre de Néstor Gregorio Vera, conocido como alias Iván Mordisco. Con este dato clave, el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que el principal cabecilla de las disidencias no murió en el bombardeo realizado por las Fuerzas Militares de Colombia en el departamento de Vaupés.

La confirmación se produce luego de que concluyeran los análisis forenses a los seis cuerpos que ingresaron el pasado 28 de marzo a las 2:00 de la mañana, trasladados desde San José del Guaviare. Las víctimas corresponden a cuatro mujeres y dos hombres, quienes, según las autoridades, estarían vinculados a las estructuras armadas ilegales que fueron blanco de la operación militar en esta región del país.

Gracias al trabajo de tres equipos interdisciplinarios, se logró identificar plenamente a cuatro de los fallecidos: Ehisen Camilo Orozco Viscue, de 19 años; Claudia Yaneth Valencia, de 26; Angelin Andrea González Córdoba, de 18; y Yeiferson José Rincón Becerra, de 24 años. Tras la verificación de estos registros, se estableció que ninguno corresponde al líder del autodenominado Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, despejando así las versiones que apuntaban a su posible muerte.

Entretanto, Medicina Legal continúa avanzando en la identificación de otros dos cuerpos, ambos de mujeres, que no han podido ser reconocidos mediante huellas dactilares. La entidad mantiene abiertos los procesos técnicos y está a la espera de familiares que puedan aportar información para completar este procedimiento.



Con este informe, finalmente, las autoridades descartan la muerte de alias Iván Mordisco en esta operación, aunque advierten que las acciones militares en la zona continuarán.