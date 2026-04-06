Levantan vigas para construcción de puente sobre el río Negro; beneficiará a unos 15.000 vehículos

Después de 4 años por fin se levantaron las vigas para la construcción de un puente sobre el río Negro que beneficiará a más de 15.000 vehículos. Recientemente la Alcaldía de Rionegro adquirió el predio que tenía atrasadas las obras.

La Concesión Vial Devimed confirmó que hizo el levantamiento de las cuatro vigas necesarias para poder construir el puente sobre el río Negro y así poder hacer las obras de la doble calzada Tablazo - Llanogrande que va a beneficiar en el futuro a 16.700 vehículos que pasan por el corredor cada día.

La información que se dio a conocer es que cada viga pesa 30 toneladas y que, aunque hace cuatro años estaban en el sitio, apenas se pudo realizar su levantamiento pues le faltaba adquirir un predio que recientemente compró la Alcaldía de Rionegro.

Según explicaron desde Devimed, el puente sobre el río Negro tiene un tamaño cercano a los 20 metros de longitud, mismo que empezó obras de inmediato y que podría tardar hasta dos meses en estar totalmente terminado. Además, mencionar que las obras totales tendrán cerca de 320 metros en beneficio para la población del Oriente antioqueño.



El gerente de la Concesión Vial Devimed, Germán Vélez, mencionó que el levantamiento de las vigas se hizo en el sector Vizcaya en donde ya estaba construido un estribo hace cuatro años.

“Lo que falta es terminar de hacer las cámaras de inspección y las cajas porque hay muchas muchas tuberías de acueducto que pasan por ahí. Echar las cajas, se termina de hacerlas llenas y se pavimenta. Nosotros esperamos que para finales de mayo, principios de junio esté ya listo el puente habilitado para el tránsito”, aseveró.

Hay que mencionar que, con la finalización de las obras de la doble calzada Tablazo - Llanogrande en el municipio de Rionegro, Devimed da por terminado su contrato que va hasta julio de 2026 y en donde se contemplaba la ejecución, entre otros, de este corredor vial.

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Por último, indicar que la puesta en funcionamiento de este puente sobre el río Negro va a beneficiar no solo a los más de 15.000 vehículos que pasan por este sector del Oriente antioqueño, sino que también ayudará a brindarle una nueva alternativa de movilidad a miles y miles de personas diariamente.