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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Levantan vigas para construcción de puente sobre el río Negro; beneficiará a unos 15.000 vehículos

Levantan vigas para construcción de puente sobre el río Negro; beneficiará a unos 15.000 vehículos

Recientemente, la Alcaldía de Rionegro adquirió el predio que tenía atrasadas las obras.

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