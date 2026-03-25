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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Instalación del puente militar para recuperar paso entre Magdalena y La Guajira avanza en un 40 %

Instalación del puente militar para recuperar paso entre Magdalena y La Guajira avanza en un 40 %

Más de 30 ingenieros militares trabajan en su instalación tras el colapso del puente de Mendihuaca que conecta a los dos departamentos.

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