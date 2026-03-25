Instalación del puente militar para recuperar paso entre Magdalena y La Guajira avanza en un 40 %

La instalación del puente militar en el sector de Mendihuaca, en la Troncal del Caribe, ya alcanza un 40 % de avance, en medio de los trabajos que buscan restablecer la movilidad entre Santa Marta y el departamento de La Guajira.

Así lo confirmó la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, quien ha liderado la articulación con el Gobierno nacional para avanzar en esta solución provisional tras la emergencia provocada por el frente frío, que causó el colapso de la estructura anterior.

Desde el inicio de la contingencia, la administración departamental gestionó la intervención con entidades como el Ministerio de Transporte, Invías, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Batallón de Ingenieros del Ejército, responsables del montaje del puente.

Instalación de Puente Magdalena-Guajira. Foto: Gobernación del Magdalena.

En el lugar, más de 30 uniformados del Ejército trabajan en la instalación de la estructura metálica, que tendrá 64 metros de longitud, 4,20 metros de ancho y capacidad para soportar hasta 52 toneladas, lo que permitirá el paso de vehículos y el restablecimiento de la conectividad en este corredor estratégico.



La vía es clave para el turismo, el comercio y el transporte de productos entre Magdalena y La Guajira, especialmente hacia destinos como el Parque Tayrona y las playas del norte del Caribe.

Desde la Gobernación señalaron que el avance de la obra representa un paso importante hacia la normalización del tránsito en la zona, mientras se continúa trabajando en soluciones definitivas para esta vía.

Entre tanto, las autoridades mantienen acompañamiento a las comunidades afectadas, a la espera de que el puente militar quede completamente habilitado en los próximos días.