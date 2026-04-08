Movilidad en Bucaramanga empeora: ciudadanos tardan más de una hora en sus desplazamientos

La movilidad en el área metropolitana de Bucaramanga sigue deteriorándose y cada vez más ciudadanos perciben que sus trayectos diarios son más largos y complejos. Así lo revela la más reciente encuesta del programa Bucaramanga Cómo Vamos, que evidencia un aumento en los tiempos de desplazamiento y en la congestión vehicular.

De acuerdo con el informe, los trancones se han vuelto una constante en distintos corredores viales del área metropolitana, afectando la calidad de vida de miles de personas que deben movilizarse diariamente hacia sus lugares de trabajo, estudio o residencia. En algunos casos, los ciudadanos aseguran que pueden tardar hasta una hora en recorridos que antes tomaban mucho menos tiempo.

A esta hora nuevamente se presenta un fuerte trancón en el anillo vial entre Floridablanca- Girón y Bucaramanga. "Llevamos dos días con los mismos problemas de movilidad", dicen conductores #MañanasBlu pic.twitter.com/6IbL8mcdQa — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 7, 2026

Este panorama refleja una problemática estructural que ha venido en aumento en los últimos años, impulsada por factores como el crecimiento del parque automotor, las limitaciones en la infraestructura vial y las dificultades del sistema de transporte público y Metrolínea.

Además, expertos advierten que la congestión no solo impacta el tiempo de los ciudadanos, sino también la productividad, el medio ambiente y la salud mental, debido al estrés que generan los largos desplazamientos y la incertidumbre en los tiempos de llegada.



"El informe también pone sobre la mesa la necesidad de fortalecer alternativas de movilidad sostenible, mejorar la planificación urbana y optimizar el funcionamiento del transporte público en el área metropolitana", señala Bucaramanga Cómo Vamos.

#Video Choque entre una ambulancia y un carro causó problemas de movilidad en la carrera 33 con calle 56 de Bucaramanga. "El conductor del vehículo particular por hacer un cruce prohibido provocó el accidente". dijo un testigo de los hechos #VocesySonidos pic.twitter.com/qRj5CarepL — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 7, 2026

Los accidentes de tránsito, el aumento de las motocicletas, el transporte ilegal, el mal estado de las vías y el colapso del sistema de alcantarillado tras lluvias generando inundaciones en las calles, son otros problemas que afectan la movilidad en la capital santandereana.

En dos sectores de Floridablanca hay restricción de motos y prohibición de parrillero #VocesySonidoshttps://t.co/nolerpZd8p — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 7, 2026

Mientras tanto, los habitantes de Bucaramanga y su área de influencia continúan enfrentando diariamente largos tiempos en las vías, en medio de un problema que, según la percepción ciudadana, se agrava con el paso del tiempo.