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Movilidad en Bucaramanga empeora: ciudadanos tardan más de una hora en sus desplazamientos

Afectando la calidad de vida de miles de personas que deben movilizarse diariamente hacia sus lugares de trabajo, estudio o residencia.

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