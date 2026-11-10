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Pico y placa Medellín hoy martes 10 de noviembre: restricciones para vehículos particulares y taxis

La restricción vehicular aplica este martes en Medellín para las placas terminadas en 1 y 4 en la capital antioqueña.

Pico y placa Medellín.jpg
Movilidad en Medellín.
Foto: Alcaldía de Medellín.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de nov, 2026

Hoy martes 10 de noviembre de 2026, la medida pico y placa Medellín hoy impide la circulación de vehículos particulares con placas terminadas en 1 y 4. Esta restricción vehicular estará vigente entre las 5:00 a.m. y 8:00 p.m., según lo reporta la Secretaría de Movilidad de Medellín. A su vez, para los taxis en la ciudad, las placas terminadas en 0 no podrán circular desde las 6:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.. Estas normas son esenciales para el flujo vehicular en el Valle de Aburrá, que incluye la capital antioqueña y sus alrededores.

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Pico y placa en Medellín este martes 10 de noviembre de 2026


En este martes 10 de noviembre, la medida pico y placa Medellín hoy restringe el tránsito de los vehículos particulares cuyas placas terminan en 1 y 4. El horario de aplicación es de 5:00 a.m. a 8:00 p.m. en toda la zona del Valle de Aburrá. Cabe destacar que, para los taxis, las restricciones aplican a las placas que concluyen en 0. El objetivo de esta normativa es controlar el flujo vehicular y reducir los niveles de contaminación en la ciudad.

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Sanciones por incumplimiento


Los conductores que no respeten las normas del pico y placa Medellín hoy podrían enfrentar una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, que corresponde a aproximadamente $633.200 COP. Además, la infracción puede acarrear la inmovilización del vehículo. Sin embargo, aquellos que asistan a un curso dentro de los cinco días siguientes pueden pagar solo el 50%, es decir, $316.600 COP. Se recomienda verificar las placas antes de salir para evitar sanciones.

Recomendaciones para hoy en Medellín

En vista de la medida pico y placa Medellín hoy, es aconsejable que quienes deben realizar desplazamientos opten por vehículos permitidos o por las excepciones vigentes, como los vehículos eléctricos o híbridos. De igual manera, los servicios de transporte público y las aplicaciones de movilidad compartida pueden ser alternativas viables para evitar sanciones. Manténgase informado a través de aplicaciones y plataformas en tiempo real para planificar sus rutas de manera efectiva.

Mañana, las placas afectadas por el pico y placa Medellín hoy serán diferentes, por lo que es fundamental estar atentos a la normativa y planificar sus desplazamientos con anticipación. Esta medida, crucial para la movilidad sostenible en la ciudad, requiere la colaboración de todos los conductores.

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