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Aeropuerto José María Córdova tendrá cierres temporales en noviembre por mantenimiento

Las interrupciones en las pistas sumarán 88 horas, por lo que se sugiere a los usuarios verificar el estado de sus vuelos.

Aeropuerto Internacional José María Córdova.jpg
Aeropuerto Internacional José María Córdova.
Foto: Aerocivil.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de nov, 2026

Atención viajeros que planean sus desplazamientos para las próximas semanas y para los puentes festivos que se avecinan. La concesión del aeropuerto internacional José María Córdova, que sirve a Medellín y al departamento de Antioquia, anunció que la pista principal tendrá cierres totales durante la madrugada a partir de este mes de noviembre por trabajos de mantenimiento técnico.

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Las restricciones operativas se extenderán por un total de 19 madrugadas, acumulando 88 horas de intervención autorizadas por la Aeronáutica Civil. Las suspensiones de vuelos se dividirán en dos fases: del 11 al 22 de noviembre, la pista estará cerrada entre las 12:30 de la madrugada y las 5:30 de la mañana; mientras que del 23 al 29 de noviembre el cierre irá desde la 1:00 y hasta las 5:00 de la mañana.

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Desde la administración del terminal aéreo señalaron que estas labores son indispensables para garantizar la seguridad operacional, e incluyen el sellado de fisuras, la descontaminación de caucho en el pavimento, el mantenimiento de la señalización horizontal y la intervención en las subestaciones de energía principal. A pesar de la inactividad de la pista en esos horarios nocturnos, las instalaciones del aeropuerto continuarán abiertas las 24 horas.

Ante la magnitud de los cierres prolongados en plena temporada de viajes, las directivas y las aerolíneas le recomiendan a los usuarios que consulten con anticipación el estado de sus itinerarios, verifiquen si sus vuelos sufrieron modificaciones de horario y eviten contratiempos en sus desplazamientos.

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