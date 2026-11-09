Joven de 17 años murió ahogado en el balneario El Castillito de San Rafael, Antioquia

Una llamada a la línea de emergencias del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Rafael alertó sobre la desaparición de un menor en las aguas del balneario El Castillito. De inmediato se desplegó un operativo de rescate en este municipio del Oriente antioqueño, pero lamentablemente el joven, de 17 años, perdió la vida por inmersión.

Hasta el sitio se desplazaron cuatro unidades de bomberos equipadas con trajes de buceo, chalecos salvavidas y herramientas de seguridad acuática. Al llegar a la zona, los familiares y acompañantes informaron que el adolescente había ingresado al río aproximadamente 40 minutos antes y que, transcurrido ese tiempo, perdieron todo contacto visual con él, lo que motivó el inicio inmediato de las maniobras de búsqueda subacuática.

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Debido a la profundidad y al ancho del cauce en esa zona del balneario, el personal de rescate capacitado tuvo que realizar tres inmersiones consecutivas hasta lograr la localización del cuerpo sin vida del joven. Tras el hallazgo bajo el agua, los rescatistas procedieron con las maniobras técnicas de extracción hacia la orilla del río.

Las operaciones de recuperación se adelantaron en coordinación con efectivos de la Policía Nacional, quienes asumieron la custodia del sitio y apoyaron el posterior traslado del cadáver hacia la morgue municipal de San Rafael. Las autoridades locales iniciaron los trámites correspondientes para formalizar la entrega del cuerpo a sus familiares.