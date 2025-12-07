Adolescente resulta herido en su ojo izquierdo por explosión de pólvora en Piedecuesta

A pocas horas de la celebración de la Noche de Velitas, las autoridades en Santander vuelven a encender las alarmas por un nuevo caso de lesionados con pólvora. Esta vez, un menor de 13 años resultó herido en Piedecuesta tras manipular un artefacto tipo tote que explotó cerca de su rostro.

El adolescente fue trasladado inicialmente a un centro asistencial del municipio, donde recibió las primeras atenciones médicas. De acuerdo con el parte preliminar, el joven presenta afectación en su ojo izquierdo y quemaduras en uno de sus dedos. Los especialistas adelantan exámenes para determinar el compromiso ocular y definir si será necesaria una intervención adicional.

El secretario de Salud de Santander, Edwin Parada, hizo un fuerte llamado a los padres de familia y autoridades locales para frenar estas cifras en vísperas de una de las noches más festivas del año.

“Es imposible poner un policía en cada punto. La responsabilidad recae sobre los padres, que son los acudientes de los menores. Los alcaldes deben decretar las prohibiciones necesarias”, señaló.



Quemados pólvora Gobernación del Valle

Tres son los casos de Santander: el primer caso se registró en Bucaramanga, donde un menor de 16 años resultó herido luego de que un tote le explotara en la mano, provocándole laceraciones en el rostro y en la zona ocular. El incidente ocurrió mientras manipulaba este artefacto sin supervisión de un adulto.

El segundo caso corresponde a un niño de 13 años, de Piedecuesta, quién ufrió una lesión ocular cuando manipulaba pólvora tipo mini volador. El impacto le generó una exposición directa en el ojo izquierdo, por lo que tuvo que ser atendido de urgencia. Actualmente se recupera en un centro asistencial del municipio.

El tercer incidente ocurrió en zona rural de Suaita. Un hombre de 36 años manipulaba totes cuando uno de ellos le explotó en la mano, causándole la amputación de la falange distal de un dedo de la mano derecha. El paciente se encuentra estable.

Autoridades de salud y entes territoriales reiteraron el llamado a los padres de familia para evitar que niños y adolescentes manipulen artefactos pirotécnicos, considerados altamente peligrosos incluso cuando parecen de bajo impacto.

Desde la Gobernación de Santander y las alcaldías del área metropolitana se anunciaron operativos de control y decomiso en tiendas, barrios y zonas comerciales, así como campañas de sensibilización para prevenir más emergencias durante la temporada decembrina.