Metrolínea denuncia nuevos ataques contra estación de buses en el Sistema

La estación Chorreras de Metrolínea que había sido reabierta como parte de la operación transitoria de la fase 1 para reactivar el Sistema de Transporte Público en la ciudad, fue vandalizada durante el fin de año luego de que sujetos desconocidos rompieran varios vidrios de la infraestructura.

El hecho fue confirmado por el gerente de Metrolínea, Emiro José Castro, quien advirtió que este tipo de acciones afectan directamente la prestación del servicio y el acceso de los usuarios al sistema de transporte masivo.

“Si no tenemos las estaciones operativas, pues la gente no tiene en dónde ingresar al sistema. Eso es lo que están tratando de afectar: que las personas no tengan opciones para utilizar el sistema de transporte masivo y se vean avocados a usar la informalidad y la ilegalidad en la ciudad”, señaló el funcionario.

De acuerdo con Castro, actualmente se encuentran en funcionamiento las estaciones Portal del Norte, Parque Estación UIS, Quebradaseca, San Mateo Norte y Provenza, las cuales hacen parte de la operación transitoria que busca garantizar la movilidad de los ciudadanos mientras se consolidan soluciones estructurales para el sistema.



En medio de este panorama, Metrolínea continúa operando con el apoyo de buses alquilados, gracias a la extensión del contrato vigente hasta el 5 de febrero de 2026. La ampliación que se formalizó mediante un otrosí firmado el 30 de diciembre de 2025, busca asegurar la continuidad del servicio mientras se adelanta un nuevo proceso contractual para cubrir la vigencia 2026.

El gerente de Metrolínea destacó que, pese a las dificultades operativas y financieras, el sistema logró cerrar el año 2025 con más de siete millones de usuarios, una cifra que atribuyó a las alianzas con las empresas del Transporte Público Colectivo y al esquema de alquiler de buses que refuerza la operación.

