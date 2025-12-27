Al menos tres muertos y varios heridos deja el choque entre dos buses

Al menos tres muertos dejó esta mañana un choque entre dos autobuses de pasajeros en el sureño estado mexicano de Guerrero, informó este viernes la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

En un comunicado, la dependencia informó que alrededor de las 08:00 hora local (14:00 GMT) ocurrió el percance registrado sobre la carretera Tlapa-Puebla, a la altura de la comunidad de Ixcateopan, municipio de Alpoyeca.

“De acuerdo con el reporte del personal paramédico, en el lugar del incidente tres personas perdieron la vida, dos al interior del autobús de la línea 'Oro' y uno más en la cinta asfáltica”, precisó la autoridad.

Impactante choque en la México-Tuxpan entre Tulancingo y Acaxochitlán



Un impactante accidente ocurrió la tarde de este sábado sobre la carretera México-Tuxpan, entre la caseta de San Alejo, en el municipio de Tulancingo, y El Tejocotal, en el municipio de Acaxochitlán.… pic.twitter.com/15vKPWwWrE — amhidalgo (@amdigitalhgo) December 28, 2025

🕊️⚫ || La mañana de este viernes se registró un trágico choque frontal entre dos autobuses de pasajeros sobre la carretera federal Tlapa–Puebla, en el estado de Guerrero, dejando personas fallecidas y varios lesionados. pic.twitter.com/7SDp4Vg9Pf — Cinco Radio Oficial (@laredcincoradio) December 27, 2025

Así quedó el autobús tras el accidente en la carretera federal #Tlapa - #Puebla



Este video muestra cómo terminó un autobús de la línea Oro luego de verse involucrado en un choque frontal con una unidad de la línea Sur, sobre la carretera federal Tlapa–Puebla.



El trágico… pic.twitter.com/c1PyRmR48O — Reporte Sierra Norte (@RSierraNorte) December 27, 2025

Ante ello, personal de tránsito del estado inició con la atención a los ciudadanos afectados.

“En el lugar se brinda apoyo vial y se coordina la atención con Protección Civil Estatal para el traslado de personas lesionadas, manteniéndose presencia en la zona para atender la situación y facilitar las labores correspondientes”, aseguró la Secretaría de Seguridad Pública del estado.