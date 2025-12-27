En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Al menos tres muertos y varios heridos deja el choque entre dos buses

Al menos tres muertos y varios heridos deja el choque entre dos buses

“De acuerdo con el reporte del personal paramédico, en el lugar del incidente tres personas perdieron la vida, dos al interior del autobús ", dijeron las autoridades.

Foto: captura de pantalla
Por: EFE
|
Actualizado: 27 de dic, 2025

