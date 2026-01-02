En vivo
VIDEO: hombre capturado en Popayán imploró no ser arrestado "por ser 31 de diciembre"

En plena noche de celebración de Año Nuevo en Popayán, dos hombres fueron capturados, presuntamente en flagrancia, por la Policía. Durante el procedimiento, uno de los hombres lanzó amenazas a quienes lo grababan.

Esta es la insólita petición que realizó el hombre al ser capturado en flagrancia en Popayán: "Viejo"
El hombre fue capturado la noche del pasado miércoles en el suroeste del país.
Fotos: capturas tomadas de redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de ene, 2026

